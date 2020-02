Seit 2003 der starke Mann am Bosporus: Präsident Recep Tayyip Erdogan. (Burhan Ozbilici/AP/dpa)

Erst Freispruch, dann erneute Verhaftung: Die Justiz-Farce auf dem Rücken des aus politischen Gründen seit zweieinhalb Jahren eingesperrten türkischen Kunstmäzens Osman Kavala ist ein Offenbarungseid der türkischen Gerichtsbarkeit und des gesamten Staates. Zuerst wurde Kavala, wie seine acht Mitangeklagten, am Dienstagmorgen im Prozess um die regierungsfeindlichen Gezi-­Proteste von 2013 aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf des versuchten Staatsstreichs freigesprochen. Am Abend dann wurde er kurz vor der angeordneten Freilassung erneut festgenommen. Der Vorwurf: versuchter Staatsstreich. Dieses Vorgehen der Justiz lässt die Türkei wie eine Bananenrepublik erscheinen.

Am Mittwoch wurde in Istanbul das Urteil in einem weiteren kontroversen Fall auf Anfang April vertagt. Der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner, der unschuldig 113 Tage in türkischer Haft saß, sowie zehn türkische Bürgerrechtler werden mit absurden Anklagen der Unterstützung mehrerer Terrororganisationen bezichtigt. Auch dieser Fall hat das Image der Türkei erheblich beschädigt.

Zwar ist es eine gute Nachricht, dass ein türkisches Gericht im Gezi-Prozess neun Menschen, die der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan zu Staatsfeinden erklärt hatte, komplett entlastet hat. Darin jedoch eine Wende zurück zur Rechtsstaatlichkeit zu erkennen, wäre eine Fehleinschätzung. Erdogan hat die türkische Gerichtsbarkeit seit Jahren systematisch ausgehöhlt und zu einem politischen Instrument seiner Regierung gemacht.

Im Gezi-Prozess erfolgte der Schwenk von einer auf Verurteilung zielenden Verhandlungsführung zum Freispruch viel zu jäh, um dahinter juristische Einsichten zu vermuten. Als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Anfang Dezember Kavalas Freilassung forderte, weigerten sich die Richter noch vehement, dem Folge zu leisten. Auch am Dienstag forderte der Staatsanwalt eine verschärfte lebenslange Haft. Und dann plötzlich der Freispruch.

Kafkaesker Zickzackkurs

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen kafkaesken Zickzackkurs zu deuten – alle weisen auf eine tiefgreifende innenpolitische Krise der Türkei hin. So könnten prowestliche Pragmatiker im Außen- und Justizministerium ihren Einfluss auf das Gericht genutzt haben, um die Freisprüche zu erreichen. Hintergrund ist die Außenpolitik. Die Gefahr wächst, dass die Türkei in Syrien in einen regulären Krieg gegen das Assad-Regime und Russland gerät. Da der Kreml nicht daran denkt, Assad die militärische Unterstützung zu entziehen, hat Erdogan in den letzten Tagen versucht, sich wieder den USA und der EU anzunähern. Tatsächlich wurden die Gezi-Freisprüche im Westen als positives Signal gewertet. Die erneute Verhaftung Kavalas jedoch hat diesen Eindruck wieder zerstört.

Oppositionspolitiker in Ankara vermuten, dass die Realpolitiker um Erdogan ihn zunächst von einem Freispruch überzeugt hatten, er dann aber von anti-westlichen Hardlinern umgestimmt und dazu gebracht worden sei, Kavala erneut verhaften zu lassen. Am Mittwoch äußerte sich Erdogan persönlich, kritisierte das Urteil und Kavala in scharfer Form und erklärte: „Mit einem Manöver haben sie versucht, ihn freizusprechen“. Tatsächlich wirkt ein mit Intrigen geführter Machtkampf wahrscheinlicher als die Möglichkeit, wonach das Justiztheater in allen Details Erdogans Drehbuch folgte. Das Gerichtsdrama wäre dann ein juristischer Trick, um das EGMR-Urteil formell zu befolgen und durch einen neuen Prozess auszuhebeln. Eine solche Strategie wurde auch im Verfahren gegen den seit dreieinhalb Jahren unter grotesken Terrorvorwürfen inhaftierten früheren HDP-Chef Demirtas angewandt.

Aber ob nun abgekartetes Spiel, Intrigen oder eine plötzliche Meinungsänderung Erdogans der wahre Grund für diese Justiz-Groteske sind: Der Fall muss im Westen alle Alarmglocken schrillen lassen. Der Autokrat scheint die Zügel nicht mehr fest in der Hand zu halten. Seit einiger Zeit toben in Ankara hinter den Kulissen innenpolitische Machtkämpfe. Neue Putschgerüchte machen die Runde. Die Türkei rutscht in gefährliches Fahrwasser.