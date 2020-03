Minister Scheuer mit dem Modell einer Magnetschwebebahn, die am Münchner Flughafen geplant ist. (Peter Kneffel /dpa)

Seit Monaten hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mit den Folgen des Maut-Debakels zu kämpfen. Der Flop könnte dem Steuerzahler am Ende mehrere Hundert Millionen Euro kosten. Nun bahnt sich neuer Ärger für den CSU-Politiker an. Im Maut-Untersuchungsausschuss ging am Donnerstag die Bombe hoch: Die Handydaten des Ministers und anderer Führungskräfte des Verkehrsministeriums sind gelöscht worden. Durch die Löschung der Daten von vor Februar 2019 fehlen dem Ausschuss jetzt wichtige Beweisstücke. Die Vertreter der Opposition sprechen sogar davon, dass das Ministerium bei der Vernichtung der Daten „systematisch vorgegangen“ sei. Der Vorwurf scheint berechtigt: Auch in der Berateraffäre des Verteidigungsministeriums war das Handy von Ministerin Ursula von der Leyen (CDU ) gelöscht worden, bevor ein Untersuchungsausschuss die Daten auswerten konnten.

Vor Februar 2019 – das war just die Zeit, in der Scheuer diverse Verhandlungen führte und Absprachen mit dem vorgesehenen Mautbetreiber traf, einem Konsortium aus dem Ticket-Vermarkter CTS Eventim und dem österreichischen Telekommunikationsanbieter Kapsch. Im Juni 2019 stoppte dann der Europäische Gerichtshof das Prestigeprojekt der Christsozialen: Die Maut verstößt gegen europäisches Recht. Experten hat das Urteil nicht überrascht. Scheuer war sogar von Beamten aus dem Justizministerium und aus dem Kanzleramt gewarnt worden, dass die Maut ein Schuss in den Ofen werden könnte. Doch Scheuer, in der ihm eigenen Art, kümmerte das nicht.

Mehr zum Thema Kommentar über das Maut-Desaster Andreas Scheuers Rücktritt ist überfällig Die Pannenliste bei der Pkw-Maut wird länger und länger. Andreas Scheuer's Projekt könnte dem ... mehr »

Zu Jahresbeginn nahm CSU-Chef Markus Söder den Minister für Verkehr und Digitales in Schutz: „Die Maut darf nicht zu einer dauerhaften Hypothek werden.“ Tatsächlich ist sein Parteifreund und Verkehrsminister eine dauerhafte Hypothek. Scheuer ist der Mann für Alleingänge und Fettnäpfe. Auch in den vergangenen Tagen sorgte er für negative Schlagzeilen. So wurde bekannt, dass der selbsternannte „Fahrradminister“ zwölf Millionen Euro für den Bau von Bundesstraßen und den Kauf von Fahrzeugen umgenutzt hat – eigentlich war das Geld für den Bau von Radwegen gedacht.

Geld des Bundes nach Bayern schaufeln

Es ist ein alter Vorwurf: Die CSU nutzt das Verkehrsministerium, um Geld des Bundes nach Bayern zu schaufeln. Da will Scheuer seinen Vorgängern Alexander Dobrindt und Peter Ramsauer nicht nachstehen. Rund 500 Millionen Euro sollen nun aus seinem Etat in ein Mobilitätszentrum fließen. Der geplante Standort: München. Der Zeitpunkt: eine Woche vor der bayerischen Kommunalwahl am Sonntag. Die Opposition schäumt: „In keinem Fall kann man nach Gutsherrenart Gelder verteilen ohne nachhaltige Konzepte und Standort-Wettbewerb“, sagt etwa der Verkehrsexperte der FDP-Bundestagsfraktion, Oliver Luksic.

Der Minister weiß sich allerdings in Szene zu setzen, dass muss man ihm lassen. Scheuer mit einer Miniatur-Schwebebahn, mit einem E-Roller, mit einer Drohne, mit einem mittelalterlichen Kriegsbeil beim Deutschen Computerspielpreis. Bei seinen öffentlichen Auftritten lacht er viel, versprüht gute Laune.

Mehr zum Thema Kommentar über Planverfahren Verkehrsminister mit dem Holzhammer In Deutschland dauert es sehr lange, bis eine Entscheidung für oder gegen ein Infrastrukturprojekt ... mehr »

Früher, da haben führende CSU-Politiker gern erzählt, wie sie, aus kleinen Verhältnissen kommend, vor allem auf ihre Ellenbogen vertraut haben. So haben sie Karriere und diesen Stil weiter gepflegt, schließlich galt es doch, das Bayernland gegen Anfeindungen aus dem Rest der Republik zu verteidigen. Die Generation der Scheuers und Dobrindts ist anders sozialisiert. Ihre Laufbahn verläuft glatt. Scheuer etwa, 1974 geboren, war Funktionär in der Jungen Union, kam 2003 in den Bundestag, wurde 2009 Parlamentarischer Staatssekretär. 2013 wurde er CSU-Generalsekretär und teilte lautstark gegen alles Linke und Fremde aus. Für seinen Job erntete er parteiintern viel Lob.

Als Verkehrsminister hat ihn sein glückliches Händchen verlassen. Nach zwei Jahren im Amt offenbart sich eine Kette des Versagens: In der Diesel-Affäre kämpft er gegen Hardware-Nachrüstungen, er trägt eine gehörige Mitschuld am E-Scooter-Chaos, bei der Digitalisierung kommt Deutschland nicht voran, nicht zuletzt die gefloppte Maut. Stattdessen wartet Scheuer mit skurrilen Ideen auf. Mal will er nachts mit der U-Bahn Pakete befördern, mal macht er sich für Lufttaxis stark. Was mag bis zur Bundestagswahl noch alles von diesem Mann kommen?