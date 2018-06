Die Luxus-Hotelanlage Fairmont Le Manoir Richelieu im Städtchen La Malbaie: Errichtet wurde sie Ende des 19. Jahrhunderts ursprünglich als Urlaubsort für betuchte Kanadier. (Chris Sanchez)

Eigentlich böte sich im Rahmen des G 7-Gipfels ein richtiges Gipfeltreffen an. Am Ufer des mächtigen St.-Lorenz-Stroms, etwa 90 Kilometer nordöstlich der Stadt Québec, erhebt sich das Massif de Charlevoix. Vom Plateau, 770 Meter über dem Fluss, bietet sich ein faszinierender Blick auf den Strom, der hier bereits so breit ist, dass er eher einem Meer gleicht, und auf die noch etwas höheren Berge, die in einem Halbkreis das Massif de Charlevoix umgeben.

Dies ist das Charlevoix, eine kleine Region, die für ihre landschaftlichen Reize, ihre hervorragende Küche und die Gastfreundschaft der hier lebenden Menschen bekannt ist – der Schauplatz des G 7-Gipfels der Staats- und Regierungschefs der westlichen Industriestaaten.

Aber viel Zeit für die Schönheit des Charlevoix und einen Ausflug zum Massif de Charlevoix werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen, die sich am

8. und 9. Juni zum Gipfel im Städtchen La Malbaie treffen, wohl nicht haben. Aber auf der Fahrt zur Hotelanlage Fairmont Le Manoir Richelieu in La Malbaie werden sie vielleicht einen kleinen Eindruck von dieser Region bekommen. Sie werden die schmucken Häuschen mit ihren Veranden sehen. Vielleicht werden sie in den Wäldern vereinzelt noch ein paar Flecken Schnee entdecken und hören, dass sie einige Wochen zuvor noch Eisschollen auf dem St. Lorenz hätten sehen können.

„Ja, ich sehe diesen Gipfel positiv“

„Bienvenue à La Malbaie Sommet du G 7“ (Willkommen zum G 7-Gipel in La Malbaie)verkündet ein Poster am Motel Castel de la Mer in La Malbaie, und am Restaurant De La Plage im Städtchen Saint- Irénée wurden neben der Lilienflagge von Québec die Flaggen der sieben teilnehmenden Nationen gehisst. Die Einstellung der Bevölkerung der 30.000 Einwohner zählenden Region gegenüber dem Gipfeltreffen scheint überwiegend wohlwollend zu sein. „Ja, ich sehe diesen Gipfel positiv“, sagt Anne, eine Frau in La Malbaie. Er lenke international Aufmerksamkeit auf die Region Charlevoix und ihre wirtschaftliche Zukunft. „Und politisch finde ich es besonders wichtig, dass das Augenmerk auf die Rolle der Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gerichtet wird“, meint sie unter Anspielung auf eines der Themen, die Kanadas Premierminister Justin Trudeau zum Gipfelthema erhoben hat. „Klar ist das gut für das Charlevoix, für unsere Wirtschaft und den Bekanntheitsgrad“, urteilt auch Leon, der vor seinem Haus im Städtchen Baie-Saint-Paul zusammen mit einem Freund die Reifen an seinem Kleinlaster wechselt. Dass in diesen Tagen mehr Polizei auf den Straßen zu sehen ist, „damit habe ich kein Problem“. Politisch sind die Erwartungen aber eher gering. „Mit diesem US-Präsidenten wird wohl nicht viel vereinbart werden können“, meint ein Mann, der sich im Tim-Hortons-Cafe einen Bagel und einen Becher Kaffee geholt hat. „Für diese pittoreske Region ist dieses Treffen gut, aber ich glaube nicht, dass es politisch etwas bringt.“

„Diese Landschaft hat uns der Himmel geschickt“, meint David Mendel, Co-Autor eines Büchleins über das Charlevoix, das jetzt auf den Markt kam und die Tradition der Region als Feriengebiet mit seinen schmucken Landhäusern und Residenzen illustriert. Beim „Geschenk des Himmels“ denkt Mendel an ein Ereignis, das 400 Millionen Jahre zurückliegt. Damals schlug ein Meteorit mit einem Durchmesser von 4,5 Kilometern, der vermutlich vom Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter kam, auf der Erde ein – dort, wo heute das Dörfchen Les Éboulements im Charlevoix liegt.

Der Einschlag schuf einen 54 Kilometer weiten Krater mit dem Mont des Éboulements als Zentrum. Hügel und Berge, Täler, Seen und Flüsse, Wälder und Wiesen kennzeichnen die Kraterlandschaft. Aber nur die Hälfte des Kraters liegt auf dem Land und bildet das Charlevoix. Die andere Hälfte liegt unter Wasser im St.-Lorenz-Strom. Seit Tausenden von Jahren leben indianische Völker in dieser Region. Die ersten europäischen Siedler kamen um 1600, und 1608 bezeichnete der Forscher Samuel de Champlain eine Bucht als „Malle Baye“, schlechte Bucht, weil Boote nicht sicher anlegen können. Die Gezeiten des St.-Lorenz-Golfs und Atlantiks lassen den Wasserspiegel um mehrere Meter steigen und fallen, und bei Niedrigwasser liegen weite Uferbereiche trocken. Die Geschichte des Tourismus im Charlevoix, benannt nach dem französischen Historiker Pierre-Francois Xavier de Charlevoix, der im 18. Jahrhundert die Region bereiste, begann etwa zur gleichen Zeit. 1759 hatten die Engländer Québec erobert, und im Frieden von Paris 1763 musste Frankreich seine nordamerikanischen Gebiete einschließlich des heutigen Kanada an Großbritannien abtreten.

Eine Urlaubs- und Fischfangregion

Bereits in diesen Jahren ließen sich schottische Adlige im Charlevoix nieder und nutzten es als Urlaubs- und Fischfangregion. Mit der Dampfschifffahrt und den „weißen Booten“, die Gäste aus Montreal, Québec und den USA brachten, stieg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bedeutung des Charlevoix als Tourismusregion, so wurde sein Ruf als Wiege der Sommerfrische in Kanada, als „Berceau de Villégiature“, begründet. „Sie liebten die frische Luft hier und wollten der Luftverschmutzung, aber auch den Krankheiten entfliehen, die in den Städten umgingen“, erzählt Annie Breton, Direktorin des Museums in La Malbaie.

Das Städtchen sah berühmte Gäste. Mary Lincoln, Witwe des ermordeten US-Präsidenten Abraham Lincoln, kam in ihrer Trauerzeit nach La Malbaie, und William Howard Taft, US-Präsident von 1909 bis 1913, reiste 1892 gern in die Region. Die Luft des Charlevoix sei „berauschend wie Champagner ohne die Nachwirkungen am folgenden Tag“, soll Taft gesagt haben. Mit seinem späteren Nachfolger Donald Trump teilte er die Liebe zum Golfen. Er habe mehr Spaß daran gehabt, Präsident des Golfclubs von La Malbaie gewesen zu sein als Präsident der USA, schreiben Mendel und seine Mitautoren im Buch über das Charlevoix.

Von der Terrasse des Fairmont Le Manoir Richelieu in La Malbaie geht der Blick über den St.-Lorenz-Strom. In diesem Luxushotel direkt am Strom, das einem Schloss ähnelt, werden die Staats- und Regierungschefs zusammensitzen, beraten und speisen. Im Dunst, der über dem Fluss liegt, ist das etwa 15 Kilometer entfernte Südufer als schmaler dunkler Streifen zu erkennen. Im Sonnenlicht sind weiße Flecken auf dem Wasser zu erkennen: Es sind ein paar Belugas, weiße Wale, die sich im Fluß unterhalb des Manoir tummeln.

Errichtet worden war das Hotel Ende des 19. Jahrhunderts in Holzbauweise als Urlaubsquartier für betuchte Kanadier aus den Städten. Auch Charlie Chaplin hat hier übernachtet. Am 12. September 1928 aber zerstörte ein Feuer die Anlage. Die Canada Steamship Line, damals Eigentümer des Hotels, beschloss, es so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Bereits Mitte Juni 1929 wurde es mit Beginn der Sommersaison eröffnet, mit 350 Zimmern größer als das alte Manoir. Heute gehört das Hotel mit Fitness-Zentrum und Swimmingpool, angrenzendem Golfplatz, Boutiquen und Casino und mehreren Küchen und Restaurants zur Fairmont-Hotelkette, so wie zahlreiche andere Landmark-Hotels in Kanada. Im Restaurant „Chez Truchon“ in La Malbaie kann der Gast durch eine große Glasscheibe den Eigentümer und Küchenchef Dominique Truchon beobachten, der mit Kochlöffel durch Pfannen und Töpfe wirbelt und die Speisen auf den Tellern anordnet.

Seit fast 40 Jahren steht Truchon in der Küche, er stammt aus der Charlevoix-Region und gehört zu denen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, vor allem lokale Produkte zu verwenden. Brot, Fleisch, Paté oder Gemüse, alles soll, wenn immer möglich, von Bauernhöfen der Region kommen. „Es erlaubt mir, frische Produkte von besserer Qualität zu verwenden“, erinnert er sich an den Beginn dieser Reise, die schon vor mehr als 30 Jahren begann. Wie sehr Bauern, Bäcker und Konditoren davon profitieren, sieht man in fast jeder Gemeinde. Die Lebensmittelgeschäfte, selbst die Supermärkte, führen die lokale Erzeugnisse. In Baie-Saint-Paul bietet die Boutique der „Cidrerie Pednault“ nicht nur den Cidre von der im St.-Lorenz-Strom liegenden Insel Isle-aux-Coudres, sondern auch Cassoulet von Ente, Rillettes vom Kaninchen, Champignons, Senf und verschiedene Gelees von örtlichen Produzenten.

Mehr als 25 Kunstgalerien in Baie-Saint-Paul

Beim Bummel durch Baie-Saint-Paul fällt die große Anzahl von Gallerien auf. „Es gibt mehr als 25 Kunstgalerien in Baie-Saint-Paul. Es ist die Stadt mit den meisten Galerien pro Kopf in Kanada“, sagt Laurence Bessone von Tourisme Charlevoix. Sehr früh kamen Maler in diese Region, um die Landschaft in ihren Gemälden festzuhalten, sie inspirierten die Bevölkerung, aus der dann viele Künstler hervorgingen.

Im Mouton Noir in Baie-Sait-Paul fühlt sich der aus der Bretagne kommende Eigentümer und Küchenchef Thierry Ferreé nicht nur der heimischen Küche und lokalen Erzeugnissen verpflichtet, sondern auch der Kunst der Region. Gemälde von Guy Paquet, der großflächig den blauen Himmel über dem Charlevoix zur Geltung bringt, oder Jean Francois Racine, der seine Skier als Staffelei benutzt, schmücken die Wände. Das Mouton Noir hat eine reiche Vergangenheit als Treffpunkt von Künstlern aller Art. Hier verbrachten Guy Laliberté und Daniel Gauthier, die Gründer des Cirque du Soleil, so manche Stunde. Baie Saint-Paul mit seinen Straßenkünstlern ist die Geburtsstätte des weltberühmten Cirque du Soleil.

Nicht weit entfernt herrscht Hochbetrieb im Restaurant „Saint-Pub“ der Microbrasserie Charlevoix. Der junge Mann hinter dem Tresen bedient mehrere Zapfhähne gleichzeitig. „Ein G 7-Bier“, ordert der Kunde. In diesen Tagen kann die Mikrobrauerei mit einer Besonderheit aufwarten. Zum Gipfel wird ein spezielles Bier gebraut, dessen Bestandteile aus allen sieben Ländern kommen: Malz aus Getreidesorten aus Kanada, Großbritannien und Italien, Hopfen aus den USA, Frankreich und Japan, und Hefe aus Deutschland. „Es wird den G 7-Gästen bestimmt schmecken“, sagt ein Kneipenbesucher. Aber besser nach den Beratungen – schließlich ist das G 7-Bier mit sieben Prozent relativ stark.