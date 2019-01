Es war ein verkorkstes Jahr. Erst der historisch lange und quälende Start, bis die Große Koalition in Berlin endlich steht. Dann folgt ein Dauerstreit mit dem Höhepunkt im Sommer, als CSU-Chef Horst Seehofer in der Frage um Grenzkontrollen mit dem Platzen des Bündnisses droht.

Wie geht es nun weiter mit der Groko? Geht die Koalition in die Brüche? Bleibt sie im Dauerkrisenmodus? Oder wird doch noch alles gut? Union und SPD haben ja durchaus manch Gutes auf den Weg gebracht: zum Beispiel das Rückkehrrecht von Teilzeitarbeit in Vollzeit, das Gute-Kita-Gesetz, Reformen bei der Organspende. Nur hat das kaum jemand gemerkt. Denn die Koalitionäre ließen keine Gelegenheit aus, sich öffentlich zu streiten. Zank um die Rente, Ärger um die Flüchtlingspolitik, bis hin zur peinlichen Posse um die Verwendung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen.

Vor allem die Rolle der SPD ist tragisch. Sie steckt in der Zwickmühle: Lassen die Genossen die Groko platzen, werden sie vom Wähler für das Davonlaufen abgestraft. Macht die SPD weiter wie bisher, verhindert der Kompromisszwang die Schärfung des eigenen Profils. Aber: Angesichts der desaströsen Umfragewerte von 14, 15 Prozent können die Sozialdemokraten das Risiko von Neuwahlen eigentlich kaum eingehen. Andererseits: Sollten sie bei der Europawahl und bei der Bürgerschaftswahl in ihrer Hochburg Bremen – beide Wahlen sind am 26. Mai – erneut baden gehen, weiß niemand so genau, ob die Basis dann noch stillhält.

Auch in der CDU muss sich noch einiges zurecht rütteln. Friedrich Merz bleibt nach der knappen Niederlage im Rennen um den Parteivorsitz in Lauerstellung. Einflussreiche Kreise bei den Christdemokraten, befeuert unter anderem von Wolfgang Schäuble, geben keine Ruhe und bringen ihn als Kanzlerkandidaten für 2021 ins Spiel. Dadurch gerät die neue Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer unter Zugzwang. AKK wird versuchen, der CDU in der Groko ein eigenständigeres Profil zu geben, nicht zuletzt, um die Konservativen in der Partei zu beschwichtigen. Der Ausgang der Europawahl und der Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Herbst werden die Personaldebatten entscheidend beeinflussen. Der Machtkampf ist noch nicht beendet, allenfalls vertagt. Mit dem Schwung, den die CDU aus dem munteren Dreikampf zwischen Kramp-Karrenbauer, Merz und Jens Spahn mitgenommen hat, könnte es schon bald wieder vorbei sein.

Auch die demonstrativ zur Schau gestellt Harmonie nach der Paartherapie von CDU und CSU im Kloster Seeon wird nicht von Dauer sein. Noch-Parteichef Horst Seehofer und sein designierter Nachfolger Markus Söder mögen untereinander extrem fremdeln, doch in einem Punkt sind sie sich einig: Erst kommt die CSU, dann Bayern und viel, viel später der Bund. Die CSU wird über kurz oder lang wieder die Rolle des Querulanten in der Koalition einnehmen. Nicht zuletzt, weil Seehofer seine Pläne für eine rigide Flüchtlingspolitik in der Regierung nicht durchsetzen konnte.

Und Themen zum Streiten gibt es im Jahr 2019 zuhauf: Der Breitbandausbau geht zu langsam, um das Aus für die Kohle wird gefeilscht, das Zuwanderungsgesetz ist umstritten und in der Diesel-Affäre gibt es immer noch keine Lösung. Aktuell bietet die Reform des Paragrafen 219a reichlich Zündstoff. Unter den SPD-Frauen grummelt es gewaltig, sie wollen sich mit dem Kompromiss bei der „Werbung“ für Abtreibungen nicht abfinden. Die nach den Wahlpleiten von Bayern und Hessen viel beschworene „Rückkehr zur Sacharbeit“ lässt auf sich warten . . .

Nicht einfacher wird das Regieren auch durch eine seltene Konstellation: Keiner der drei Parteivorsitzenden hat einen Posten in der Regierung. Kramp-Karrenbauer und Söder müssen sich in ihrer neuen Rolle erst noch profilieren, Andrea Nahles hingegen ist angezählt und kämpft um ihren Job. Die fehlende Einbindung ins Kabinett könnte den einen oder anderen politischen Alleingang heraufbeschwören. Zumal Merkel nur noch Kanzlerin auf Abruf ist – was naturgemäß der Machtposition wenig förderlich ist.

Die Groko steht 2019 vor einer großen Bewährungsprobe. Die Chancen für einen erfolgreichen Neustart – sie könnten kaum schlechter sein. Spätestens wenn die AfD bei den Landtagswahlen im Osten triumphieren sollte, könnte der Hammer fallen und das Bündnis auseinanderbrechen. Neuwahlen müssten dann nicht zwangsläufig die Folge sein. Kaum zufällig hat FDP-Parteichef Christian Lindner kurz vor dem Dreikönigstreffen die Option Jamaika wiederbelebt.