Die republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene vor dem Kapitol in Washington. (Carol Guzy /ZUMA Wire /dpa)

Adam Kinzinger bekam am eigenen Leib zu spüren, welche Konsequenzen es hat, Donald Trump die Stirn zu bieten. Die Führung der Republikaner in seinem Heimatstaat Illinois rügte den Kongressabgeordneten für dessen Unterstützung des Impeachments. Selbst seine Angehörigen distanzierten sich öffentlich von dem 42-Jährigen, der einmal der Stolz der Familie war. Nun muss Kinzinger bei den nächsten Vorwahlen mit einem Gegenkandidaten aus dem Trump-Lager rechnen, der ihm 2022 den Sitz streitig macht. Während andere Abgeordnete aus Furcht vor Trumps Einfluss auf die Aktivisten an der Basis nicht aufzumucken wagen, will der aufrechte Konservative immerhin weiter für seine Prinzipien streiten.

Der Fall Kinzinger veranschaulicht, wie weit die Republikaner in den vergangenen Jahren nach rechts gerückt sind. Wohlgemerkt war es Sarah Palin, die den Senkrechtstarter aus Illinois bei seiner ersten Wahl in den Kongress 2010 unterstützte. Dieselbe Palin, die als Running Mate John McCains zwei Jahre zuvor dem Rechtspopulismus in der Partei zum Durchbruch verhalf. Gemessen am Ex-Präsidenten ist Palin heute moderat und Kinzinger ein Waisenknabe. Der 2015 als Kandidat angetretene Trump zerstörte in gerade einmal vier Jahren seine Schöpfer, die dachten, sie könnten ihn und seine Fans für ihre Zwecke einspannen. Doch die Rechnung von Senatsführer Mitch McConnell und anderer Country-Club-Republikaner ging nicht auf.

Mehr zum Thema Wenig Unterstützung für Demokraten Große Mehrheit der Republikaner im Senat gegen Trump-Impeachment Die Demokraten wollen Donald Trump erneut des Amtes entheben. Eine Abstimmung über einen Antrag vor dem Verfahren im Senat zeigt aber: Die Demokraten haben kaum Aussicht ... mehr »

Im Gegenteil: Trump drängte sie aus dem einstmals “großen Zelt” der Partei, unter dessen Dach es heute für Ronald Reagan und den beiden Bushs keinen Platz mehr gäbe. Deren einst dominierende Rolle haben Trumps Unterstützer übernommen, die mit evangelikalen Kulturkriegern, Verschwörungstheoretikern und weißen Nationalisten gemeinsame Sache machen. Die tatsächlichen Machtverhältnisse in der Partei haben sich am Verhalten der Republikaner im Senat am Tag des Impeachment-Urteils gut ablesen lassen.

Das “Mar-a-Lago”-Syndrom

Obwohl Trump das Leben der eigenen Gefolgsleute riskiert hatte und sie lange wehrlos ihrem Schicksal überließ, blieben ihm 43 Senatoren dennoch treu ergeben. In den US-Medien tauchte für das Phänomen der prägnante Begriff des “Mar-a-Lago”-Syndroms auf. Von dort aus steuert Trump seine Rotkappen-Armee, die alle Abweichler innerhalb der “Grand Old Party” politisch – und immer häufiger auch physisch – bedroht.

Wie zynisch: Minderheitsführer McConnell verlas im Kongress nach der Abstimmung ein Manifest. Darin tat er so, als distanziere er sich von Geschehen. Nur um dann mit fadenscheinigen Argumenten seine Kapitulation vor Trump zu begründen. Aus bloßer Sorge um den eigenen Machterhalt das Falsche zu tun, ist einfach nur feige. Eine moralische Bankrotterklärung, für die es keine Entschuldigung gibt. Zudem wird die Besänftigungsstrategie McConnells und anderer Konservativer nicht aufgehen. Aus der Geschichte ist nur zu gut bekannt, was Faschisten mit Konservativen tun, die glauben, sie könnten den Mob in Schach halten.

Mehr zum Thema Zukunft der Republikaner Der lange Schatten des Präsidenten Trump hat die Republikaner in zwei Lager gespalten, die sich nach seiner Abwahl bekriegen. Das Impeachment bietet den „Never-Trump“-Konservativen die Chance, sich aus ... mehr »

Die Schlägertrupps Trumps – von den Proud Boys über die Oath Keepers bis hin zu den Three Percenters – werden den Freispruch ihres Anführers bloß als Freifahrtschein für mehr politische Gewalt verstehen. Mit ihrer blinden Gefolgschaft beim zweiten Impeachment haben die Republikaner den Wandel zum Personenkult besiegelt. Die Partei “gehört” Trump, wie die dem QAnon-Verschwörungskult angehörige Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene kürzlich zutreffend sagte. Die Republikaner haben bei ihrem jüngsten Parteitag im Sommer nicht einmal mehr ein Programm beschlossen.

Viel tiefer kann die Partei des Sklavenbefreiers Abraham Lincolns kaum sinken. Deren Führer nehmen die Bedrohung ihres eigenen Lebens hin und dulden Extremisten in ihren Reihen. Eine Erneuerung aus sich selbst heraus scheint unmöglich. Die aufrechten Konservativen sollten schleunigst eine Alternative schaffen. Ein Zweiparteien-System braucht eine starke Opposition, die der Demokratie mehr verpflichtet ist, als einem gefährlichen Demagogen.