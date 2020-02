Nach dem Anschlag in Hanau fordern SPD und Grüne eine Beobachtung der AfD vom Verfassungsschutz. Doch das könnte auch nach hinten losgehen, meint Norbert Holst. (Sonja Wurtscheid)

Es waren starke Worte, die nach den Morden von Hanau gegen die AfD fielen. Die Partei sei der „politische Arm des Hasses“, sagte der Grünen-Politiker Cem Özdemir. SPD-Generalsekretär Jens Klingbeil benutzte eine ähnliche Wortwahl, sprach von der AfD als „politischen Arm der extremen Rechten“. Und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) machte einen „direkten Zusammenhang“ zwischen dem Erstarken der Partei und der Zunahme rechter Gewalt in Deutschland aus. SPD und Grüne wollen die AfD nun vom Verfassungsschutz beobachten lassen.

Doch damit macht man es sich ein zu einfach. Ein wenig Differenzierung kann nicht schaden – auch wenn man die AfD vielleicht nicht mag. Trägt die Partei eine Mitschuld an den tödlichen Schüssen von Hanau? Ja und Nein. Sicherlich trägt sie seine keine direkte Mitschuld an der Tat. Aber Höcke, Gauland und Co. haben indirekt in erheblichem Umfang dazu beigetragen, frühere Hemmschwellen zu rasieren und den politischen Tonfall zu radikalisieren. Vor allem wenn es um die Themen Migration und Islam ging. Aber die Ablehnung von Angela Merkels Flüchtlingspolitik darf kein Freibrief für offene Fremdenfeindlichkeit sein.

AfD könnte gegen Beobachtung klagen und profitieren

Eine Beobachtung der gesamten AfD könnte politisch auch nach hinten losgehen. Würde die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet, könnte die Partei dagegen klagen. Gewönne sie den Rechtsstreit, könnte sie sich in der Märtyrerrolle aalen: die arme AfD, die von den anderen Parteien immer so garstig behandelt wird.

Aktuell hat die AfD bereits zwei Klagen gegen eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz laufen. Es geht dabei um den Björn Höcke angeführten rechtsnationalen „Flügel“ und um die Jugendorganisation Junge Alternative. Das Bundesamt hat beide Gruppen zu einem sogenannten Verdachtsfall erhoben. Das heißt konkret: Beide Gruppierungen werden vom Verfassungsschutz beobachtet, unter bestimmten Voraussetzungen dürfen auch nachrichtliche Mittel eingesetzt werden, zum Beispiel kann das Telefon abgehört werden. Die Gesamtpartei ist für die Verfassungsschützer hingegen ein sogenannter Prüffall. In einem dicken Gutachten aus dem Januar 2019 kamen sie aber zu dem Ergebnis, dass es zwar Anhaltspunkte für eine gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Politik der AfD gebe, die aber „nicht hinreichend verdichtet“ seien.

Allerdings hat sich die AfD im vergangenen Jahr eindeutig radikalisiert, Höckes völkischer „Flügel“ bekommt immer mehr Einfluss. Auf einem Parteitag im vergangenen Dezember konnten „Flügel“-Vertreter drei wichtige Vorstandsposten ergattern. Die Landesverbände in Thüringen, Brandenburg und Sachsen gelten mittlerweile als von den Deutschnationalen dominiert. Und vergangenes Wochenende, auf dem Landesparteitag der Südwest-AfD, konnte sich Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel mit ihrem rechtskonservativen Personal nur knapp gegen die Leute vom „Flügel“ durchsetzen. Das bedeutet: Beinahe jedes zweite AfD-Mitglied in Baden-Württemberg will nicht nur eine andere Politik in Deutschland, sondern ein ganz anderes Land.

AfD-Chefs versuchen Höcke-Lager einzuschränken

Dennoch gibt es keinen großen, offenen Machtkampf in der Parteispitze. Vielmehr versuchen Parteichef Jörg Meuthen und die Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland, das Höcke-Lager einzuhegen – ein nicht ganz ungefährlicher Weg. Der könnte bei weiterer Radikalisierung dazu führen, dass die AfD in ein, zwei Jahren tatsächlich ein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz ist.

Doch sollte man bei all der Aufregung um die AfD nicht vergessen: Die Partei ist nur ein Teil des Problems – wenn auch nicht unerhebliches. Es ist dieser gruselige Mix aus fehlendem Respekt vor anderen Menschen und anderer Meinung, die ungebremsten Shitstorms via E-Mails, die Hasspredigten und Beleidigungen im Internet, der ein teilweise vergiftetes politisches Klima geschaffen hat. Solche Faktoren können die wirren Vorstellungen und Verschwörungstheorien eines Mannes verstärken, wie die von Tobias R. im Fall von Hanau. Auch politisch motivierter Irrsinn braucht eine Projektionsfläche, damit ein Täter zur Waffe greift.