Ein inzwischen gewohntes Bild: Angela Merkel, Markus Söder (vorn) und Michael Müller bei der Pressekonferenz nach einem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage. (ODD ANDERSEN/DPA)

Nach einem Jahr Corona wirkt es, als wäre die deutsche Pandemie-Politik in einer Endlosschleife gefangen. Noch immer entscheidet ein Gremium aus Bund und Ländern in kurzen Abständen. Noch immer werden Maßnahmen oft nur vage begründet. Noch immer gilt die Inzidenz 50 als Richtwert, obwohl kaum jemand so genau sagen kann, warum.

Die Pandemie-Bekämpfung ist zur lähmenden Routine geworden. Die wiederkehrenden Bund-Länder-Runden, die wiederkehrenden Debatten, die wiederkehrenden Probleme. Die Endlosschleife produziert Trägheit, alle sind müde, alle gereizt.

Ein Stufenplan ist nicht die Antwort auf alles. Aber er bietet etwas, das zwischen schleppendem Impfstart und Sorgen vor neuen Virusvarianten verloren gegangen ist: eine Perspektive. Wer das Ziel kennt, geht die Sache anders an. Wenn das Ende einer Etappe nicht mehr eine neue Bund-Länder-Runde markiert, sondern das umspringende Licht auf einer Ampelskala, dann ermutigt das, mitzumachen. Es wäre eine neue Ansprache. Ein Ausbruch aus der Endlosschleife.