Zurück in den Bundestag? In dieser Frage bleibt Friedrich Merz bis jetzt uneindeutig. (Angelika Warmuth)

Ja, was will er denn nun? Zurück in den Bundestag? Erst antwortet Friedrich Merz in Verden auf eine entsprechende Frage mit einem unmissverständlichen „Ja“ – nicht mehr und nicht weniger. Am nächsten Tag rudert sein Sprecher zurück und erklärt, es bleibe alles offen. Die Klarheit von Merz' politischen Botschaften steht diametral zur Klarheit über seine persönliche Zukunft.

Und das macht Merz ganz bewusst. Eine Rückkehr in das Parlament setzt er gleich mit einer Top-Position in der CDU – am besten ganz oben. Das Rennen um den Parteivorsitz hat er allerdings 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren. Die aber agiert in dieser Rolle recht glücklos. Das Video des Youtubers Rezzo, die Klatsche bei der Europawahl oder ihr Vorstoß für eine internationale Sicherheitszone in Nordsyrien sind nur einige der Stichworte.

Merz muss sich gedulden. Auf weitere Fehler der Parteichefin warten. Oder darauf, dass deren schlechte Umfragewerte im Keller bleiben und sie deshalb als Kanzlerkandidatin für 2021 ausscheidet. Dann käme der Sauerländer ins Spiel, der Menschen zu begeistern versteht. So lange liegt er auf der Lauer.