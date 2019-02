Hält wenig von den Grundrenten-Plänen des Arbeitsministers Hubertus Heil: der Finanzpolitiker und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, hier beim Interview im Swissôtel Bremen am Montagabend. (Frank Koch)

Herr Brinkhaus, Sie waren vor Ihrer politischen Karriere Steuerberater. Finden Sie unser Steuersystem gerecht?

Ralph Brinkhaus: Im Großen und Ganzen ist das schon in Ordnung. Es ist nur sehr kompliziert geworden. Das heißt aber nicht, dass es ungerecht ist. Wir schaffen aber zu viele Ausnahmetatbestände. Das macht alles noch ein bisschen komplizierter. Es bleibt daher eine Daueraufgabe, dafür zu sorgen, dass das Steuersystem weniger komplex wird.

Wir haben zwei Grundlinien, auch angesichts der momentanen Haushaltssituation: Wir wollen erstens keine höheren Steuern, weil wir glauben, dass die Steuerbelastung für die Menschen in diesem Land hoch genug ist. Der Spitzensteuersatz betrifft ja im Übrigen nicht nur Einkommensmillionäre, sondern auch viele Mittelständler. Das Zweite ist, dass wir keine Schulden machen wollen. In den letzten Jahren sind viele Ausgaben dazugekommen. Deswegen habe ich gefordert: Wir brauchen eine Generalüberprüfung unseres Haushaltes – ein Projekt Haushalt 2030. Es muss grundsätzlich darüber nachgedacht werden, was wirklich wichtig ist und wo unsere Prioritäten liegen.

Wir haben aus gutem Grund gesagt, dass wir im Bereich äußere Sicherheit, aber auch Entwicklungshilfe mehr investieren müssen. Das Thema Entwicklungshilfe ist mitentscheidend. Wenn wir nicht dazu beitragen, den Menschen insbesondere in Afrika Entwicklungsperspektiven zu geben, dann werden sie sich auf den Weg zu uns machen. Beim Personal muss man schauen: Wie hat sich die Situation in den Ministerien und in der Verwaltung entwickelt? Wenn es um Sicherheit, also um Polizistinnen und Polizisten oder den Justizbereich geht, werden wir nicht sparen. Da wollen wir im Gegenteil mehr Personal.

Nicht wirklich. Wir haben ein Konzept für die Grundrente im Koalitionsvertrag stehen. Hubertus Heil geht nun über diese Vereinbarungen hinaus. Wir wollen jetzt aber erst einmal über das Grundrenten-Konzept aus dem Koalitionsvertrag sprechen. Es ist im Übrigen nicht ungewöhnlich, dass ein Partner in einer Koalition etwas vorschlägt, was nicht im Koalitionsvertrag steht. Insofern würde ich aus dieser Geschichte den Alarmismus herausnehmen.

Es geht nicht um einen Deal, sondern darum, dass wir das Richtige tun. Darüber werden wir mit der SPD reden. Aber die schwarze Null muss in jedem Fall stehen.

Erstaunlicherweise. (lacht) Wir verstehen uns bisher auch ganz gut.

Es geht nicht nur darum zu bewerten, was im Jahr 2015 falsch und richtig gelaufen ist. Sondern es geht darum, zu schauen, was wir besser machen können. Wir haben im Bereich Migrationspolitik immer noch keinen ausbalancierten Zustand. Deswegen ist es richtig, dass die Partei sich jetzt damit beschäftigt.

Es beginnt mit der Situation in den Herkunftsländern, geht über die europäische Grenzsicherung weiter, die noch zu schwach ist. Es kehren zu wenig abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer zurück. Auf der anderen Seite ist es nicht zu ertragen, dass nach wie vor Migranten im Mittelmeer ertrinken.

Es gibt nicht den großen grünen Knopf, auf den man drücken könnte. Das sind ganz viele Sachen, die wir auf den Weg bringen müssen. Wir müssen dazu beitragen, den Menschen in den Herkunfts- und Transitländern eine Entwicklungsperspektive bieten. Wir müssen mithelfen, dass in den Flüchtlingscamps eine vernünftige Versorgung mit Medizin, Nahrungsmitteln und Bildung vorhanden ist. Und es geht darum, dass wir noch klarere Regeln aufstellen, wer nach Deutschland kommen kann und wer nicht. Deswegen machen wir auch das Fachkräftezuwanderungsgesetz.

Neue Personen haben immer den Vorteil, dass sie keine Geschichte als Rucksack mit sich herumschleppen. Dementsprechend ist das mit Markus Söder und Annegret Kramp-Karrenbauer ein guter neuer Anfang. Und auch als Fraktionsvorsitzender verstehe ich mich sehr gut mit Alexander Dobrindt und Markus Söder. Wir kommunizieren viel miteinander. Wir wissen, dass wir nur gemeinsam stark sind.

Wir wollen immer viel stärker aus den Wahlen hervorgehen als die SPD. Aber eine schwache SPD ist auch nicht gut für die politische Stabilität in unserem Land. In Bremen ist es jetzt trotzdem höchste Zeit für einen Regierungswechsel.

Kurzer, unkomplizierter Dienstweg. Wir haben unsere Büros nah beieinander, wir telefonieren und sprechen miteinander. Alles gut.

Ich erlebe, wie sie immer wieder versucht, einen Kompromiss hinzukriegen. Und das ist sehr verantwortungsvoll.

Auf ganz viele. Es ist ein großer Fehler, dass in den Diskussionen in den vergangenen Jahren fast ausschließlich die Finanzpolitiker wahrgenommen wurden. Es wurde viel darüber diskutiert, wer was zahlt und an wen. Wir würden uns freuen, wenn wir über andere Sachen reden könnten. Europa war ja nie als Finanzprojekt gedacht, sondern hat unendlich viele Facetten als gemeinsames Friedens- und Wirtschaftsprojekt.

Wir brauchen gemeinsame europäische Regeln für Rüstungsexporte und gegebenenfalls eine europäische Institution, die darüber wacht. Aber was noch viel wichtiger ist, dass die Soldaten auch zusammenarbeiten. Das funktioniert in Teilen schon. Ich könnte mir vorstellen, dass wir am Ende des Prozesses irgendwann eine Armee der Europäer haben.

Im Gegenteil: Wir wollen als Bundestag am gemeinsamen Europa mitbauen. Es geht darum, dass wir gute Ideen haben, was wir gemeinsam machen können. Auf der anderen Seite sehen wir das Subsidiaritätsprinzip, dass wir bestimmte Sachen besser in Deutschland entscheiden sollten.

Wir sind nicht der Meinung, dass wir eine europäische Arbeitslosenversicherung brauchen.

Es geht dabei weniger um Kompetenzen, sondern darum sicherzustellen, dass Bundesmittel tatsächlich ankommen. Damit die Länder nicht selbst plötzlich weniger Geld in Schulen investieren, sondern dass mit dem Geld aus dem Digitalpakt ein Mehrwert geschaffen wird. Das muss mit den Ländern verhandelt werden. Deshalb tagt jetzt der Vermittlungsausschuss.

Ja, hat es. Und zwar durch intelligentes Kooperieren mit anderen Bundesländern. Die Größe eines Bundeslandes ist nicht der Maßstab, sondern wie man kooperiert. Das wird ja auch teilweise schon gemacht mit Niedersachsen. Nicht jedes Bundesland muss immer alles alleine machen.

Stimmt, das muss sich in unserer Fraktion ändern. Dass wir nur 20 Prozent Frauen haben, liegt daran, dass wir in der Partei zu wenige Frauen in den Direktwahlkreisen aufgestellt haben. Da liegt der Schlüssel.

Das ist ein Vorschlag, der wohl nicht ganz verfassungskonform ist. Es ist Aufgabe der Parteien, mehr Frauen aufzustellen. Es wird mittelfristig so sein, dass Parteien, die das nicht schaffen, nicht vom Gesetz, sondern von Wählerinnen und Wählern abgestraft werden. Das ist der Mechanismus, wie es funktionieren wird.

Das Gespräch führten Joerg Helge Wagner,

Carolin Henkenberens und Jonas Mielke.

Zur Person

Ralph Brinkhaus (50)

ist nach einer Kampfabstimmung gegen Volker Kauder seit September Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Zuvor war der Finanzpolitiker vier Jahre stellvertretender Vorsitzender. Seit 2009 sitzt er als Direktkandidat des Wahlkreises Gütersloh im Bundestag.

Zuvor saß er in Gütersloh im Stadtrat. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler ist praktizierender Katholik und verheiratet.