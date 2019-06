Über Sinn oder Unsinn einer Seilbahn als Entlastung für den Verkehr in der Überseestadt wird in Bremen viel diskutiert. Sie hätte entscheidende Vorteile, findet unser Gastautor. (Britta Pedersen / dpa)

Bremen hat, wie viele andere Großstädte, eine starke Nachfrage nach Mobilität. Das kann man besonders gut an der Überseestadt sehen. Ein Stück Stadt, das sich dynamisch in Richtung Zukunft entwickelt. Aber: Die verkehrliche Infrastruktur ist nicht für diese Entwicklung gemacht, schon gar nicht, wenn es um zukunftsfähige Verkehrsabwicklung mit weniger Autos geht. Es ist häufig so (Beispiel Güterverkehrszentrum), dass erst Fakten und dann die Infrastruktur geschaffen werden. Bebauung und Verkehrsinfrastruktur sollten gemeinsam entwickelt werden, es passiert aber nicht immer. Die Folgen sind bekannt: Wer nicht Fahrrad fahren will oder kann, wendet sich dem Bus oder dem Auto zu – beides im Stau zur Hauptverkehrszeit in und um die Überseestadt herum vereint.

Attraktive Abhilfe in der dicht bebauten Stadt? Schwierig, denn für weitere Busspuren oder gar Straßenbahnen braucht man neben Geld auch Platz. Straßenbahnen unterliegen langwierigen Genehmigungsverfahren, weil es viele Betroffene geben kann, die berechtigte Fragen nach Lärm und Erschütterungen stellen.

Auch die Knotenpunkte, an denen die Verkehre aus der und in die Überseestadt an das Straßennetz Bremens angebunden werden, zeigen die Grenzen der mobilen Gesellschaft.

Die „Luftnummer“ Seilbahn hat da entscheidende Vorteile durch die Reisehöhe: Sie braucht nur Platz für die Stützen und Stationen und kümmert sich nicht um Vorfahrt oder Lichtsignalanlagen. Sie ist deutlich schneller aufgebaut als eine Straßenbahn. Sie kann Hindernisse ohne Brücken überwinden und so eine direkte Verbindung herstellen. Die Seilbahn kann mehr Rollstühle, Kinderwagen und auch Fahrräder mitnehmen als Bus und Bahn; dazu ist sie auch dank Fahrstühlen von Anfang an barrierefrei.

Die Wirtschaftlichkeit des Systems müsste auch hier durch eine Nutzen-Kosten-Analyse untersucht werden. Eine Machbarkeitsstudie wird vorgeschaltet: Auch hier kann es Menschen geben, die mit dem Bau so nicht einverstanden sind. Die Skyline der Stadt verändert sich dadurch nördlich der Kernstadt. Aber die schnellere Verwirklichung, gerne auch in Ausbaustufen, spricht für die Lösung des dringenden Problems in der Überseestadt durch eine Seilbahn. Die Seilbahn muss in das Nahverkehrs- und Ticketsystem Bremens integriert sein, dann haben die Menschen in Bremen wie auch die, die diese Stadt besuchen, etwas davon. Keine Luftnummer, sondern ein Schritt in Richtung Vielfalt urbaner Mobilität – auch ohne Auto und barrierefrei.

Zur Person

Unser Gastautor

leitet das Labor für Verkehrswesen und Städtebau an der Hochschule Bremen und lehrt dort seit 2001 unter anderem zu Straßenbau, Verkehrskonzeptionen und Stadtentwicklung.