Es ist geradezu peinlich, wie viel Kraft und internationalen Druck die schwarz-rote Bundesregierung aufwendet, um bei der Europawahl eine Sperrklausel durchzudrücken und eine gute Handvoll Parlamentssitze von Kleinparteien umzustoßen. Darauf könnten doch dann drei, vier oder fünf Abgeordnete von CDU/CSU/SPD Platz nehmen. So meinen wenigstens Merkel, Seehofer und Nahles. Vielleicht aber auch einige Radikale, wenn die verärgerten Wähler der bisherigen Kleinparteien nicht diejenigen Parteien wählen wollen, die ihre Partei hinausbugsiert haben.

Auf einen Schlag würden circa zwei Millionen deutsche Wählerstimmen entwertet werden. Verlorenes Vertrauen der Wähler in Europa kann nicht dadurch zurückgewonnen werden, dass man kleinen Parteien in Deutschland den Zugang verwehrt. Vielmehr bringen kleine Parteien wie die Freien Wähler Aspekte in die politische Debatte, welche die „Elefanten“ nicht mehr wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen. Um die Akzeptanz der EU beim Bürger zu erhöhen, muss deutlich mehr Bürgernähe erfolgen, etwa auch durch eine Aufwertung regionaler Aspekte. Darum müssen sich die Strategen der Europapolitik dringend kümmern – nicht darum, den kleinen Bruder von der Suppenschüssel wegzuschubsen.

Die geplante Sperrklausel ist in unseren Augen auch ein Verstoß gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit. In kleinen europäischen Ländern benötigt ein Europaabgeordneter deutlich weniger Stimmen für einen Sitz als in Deutschland. Stimmenzahlen, die bei uns an einer Zweiprozenthürde scheitern würden, reichen in kleinen Ländern für Sitze. Aus gutem Grund hatten die Karlsruher Richter sowohl 2011 als auch 2014 die Prozenthürde in Deutschland für die Europawahl für verfassungswidrig erklärt.

Nach den Leitlinien der sogenannten Venedig-Kommission des Europarates dürfen zwölf Monate vor einer Wahl keine Wahlrechtsänderungen mehr stattfinden. Eine Sperrklausel kann somit frühestens 2024 in Kraft treten. Erste Aussagen der Berliner Regierung lassen jedoch darauf schließen, dass sie sich nicht an diese Vorgaben gebunden fühlen. Dies wäre die größte Heuchelei überhaupt. Ich kann nicht die polnische Regierung auf Basis des Rechtsgutachtens der Kommission zum Stand der Justiz in unserem Nachbarland kritisieren und wenn es mich selbst betrifft den Kopf einziehen.

In Richtung Berlin kann ich nur sagen: „Treten Sie mit uns in einen Wettkampf der Ideen, für ein bürgernahes Europa und überdenken sie auch Ihre Haltung im Hinblick auf 2024.“

Zur Person

Unser Gastautor

ist seit Februar 2010 Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Seit September 2008 sitzt der 47-jährige Agrar-Ingenieur aus Ergoldsbach im Landtag des Freistaats Bayern.