Bundesweit kamen im Jahr 2017 3,7 Millionen Fehltage wegen Burnouts zusammen. (Oliver Berg /dpa)

Gesund sein und Arbeit haben – für viele Menschen sind das zwei Grundvoraussetzungen für ein zufriedenes Leben. Wenn man auf der Arbeit Wertschätzung erfährt, sie zudem finanzielle Sicherheit bietet, kann sie sogar gut für die Gesundheit sein. Nicht immer geht diese Formel auf. Das belegen die 3,7 Millionen Fehltage wegen Burnouts, die im Jahr 2017 bundesweit zusammen kamen, viermal so viele wie 2006. Und Kollegen, die an Rücken- oder Haltungsprobleme infolge von Bildschirmarbeit oder schweren Tragens leiden, kennt vermutlich jeder. Daher unterstützen die Ersatzkassen (TK, Barmer, DAK-Gesundheit, KKH, hkk und HEK) seit vielen Jahren Aktivitäten der Betriebe zur Stärkung der Beschäftigtengesundheit.

„Betriebliche Gesundheitsförderung“ (BGF) lautet der Fachbegriff. Eine Vielzahl an Maßnahmen zählen dazu – vom Rückentraining über den Ernährungskurs für die gesunde Mittagspause bis hin zur umfassenden Beratung des Betriebes zur BGF. Fast 160 Millionen Euro haben die gesetzlichen Krankenkassen hierfür allein 2017 zur Verfügung gestellt. Mehr als doppelt so viel wie 2015 (76 Millionen). Als größte Kassenart stellen die Ersatzkassen mit 59 Millionen Euro den größten Anteil bereit. 1,9 Millionen Beschäftigte haben 2017 vom Engagement der Kassen profitiert.

Mehr zum Thema Aktiv am Arbeitsplatz Bremens fitte Betriebe Am Dienstag wurden die Sieger des Wettbewerbs „Gesunde Unternehmen“ geehrt. Worauf es beim ... mehr »

BGF ist nicht nur ein Gewinn für Arbeitnehmer, sie ist vor allem auch ein Gewinn für Unternehmen. Das hat sich in den Führungsetagen noch nicht überall herumgesprochen. Dabei ist die Ausgangslage klar: BGF wirkt! Das jedenfalls zeigt die Auswertung zahlreicher Studien durch die Initiative Gesundheit und Arbeit (iga). Demnach lassen sich nachweislich Fehlzeiten reduzieren, gleichzeitig können Arbeitszufriedenheit und Produktivität gesteigert werden. Das ist gut für den Betrieb, gut für den Arbeitnehmer, und es ist nicht zuletzt auch Ausdruck der sozialen Verantwortung von Betrieben, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter im Blick zu haben.

Gefördert wird übrigens in allen Branchen – ob Handwerk, Service oder IT. Gut ist auch, dass die Kassen gezielt dort beraten, wo besondere Arbeitsbelastungen herrschen, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Und eine weitere Zielgruppe rückt gerade stärker in den Fokus: Minijobber, Teilzeitkräfte und Co. – also all diejenigen, die keine feste Vollzeitstelle haben. Denn die ständige Suche nach einem neuen Job und Existenzängste können sich auf die Gesundheit auswirken. Im Sinne aller Beschäftigten sollten Betriebe die Unterstützungsangebote der Kassen zur BGF wahrnehmen.

Zur Person

Unser Gastautor leitet die Abteilung Gesundheit beim Verband der Ersatzkassen. Er ist zuständig für Prävention und Gesundheitsförderung, Rehabilitation, Pflege, Medizin und Leistungsrecht.