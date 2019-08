Seine Erstsprache ist russisch: der seit Mai amtierende ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj. (DPA)

Intensiv diskutieren die Ukrainer, welche Positionen ihr seit Mai amtierender Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj, politisch bisher ein unbeschriebenes Blatt, einnehmen wird. Dies gilt auch für die Sprachenfrage, ein Problem, das die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit umtreibt.

Zur Sowjetzeit beherrschte Russisch das öffentliche Leben, Ukrainisch spielte praktisch keine Rolle. Nicht nur Russen in der Ukraine, sondern auch die meisten Ukrainer verwenden daher bis heute neben dem Ukrainischen das Russische, sei es als Zweitsprache oder als Erstsprache. In der unabhängigen Ukraine ist das Ukrainische von Beginn an einzige Staatssprache gewesen. Das Russische erhielt 2006 den Status als Regional- oder Minderheitensprache im Sinne des Europarates.

Wolodymyr Selenskyj, dessen Erstsprache Russisch ist, hat bisher eine klare Positionierung zur Sprachenfrage in der Ukraine vermieden. Er wird aber schon bald Farbe bekennen müssen. Denn unter Amtsvorgänger Petro Poroschenko wurden von 2017 bis kurz vor dessen Abwahl mehrere wichtige Gesetzesvorschriften mit Sprachenregelungen geändert.

Insgesamt zielen diese auf eine nachdrücklichere Durchsetzung der ukrainischen Sprache im gesamten öffentlichen Leben ab. Das Ziel ist legitim, denn Umfrageergebnisse zeigen, dass eine klare Mehrheit der Ukrainer das Ukrainische weiterhin als einzige Staatssprache will. Die gewählten Mittel sind aber fragwürdig. Denn sie setzen überwiegend auf Quoten, Verbote und Bürokratie, um Ukrainisch fester an den Schulen, in den Medien und anderen Bereichen zu verankern.

Ein politischer Fehler ist außerdem, dass Russisch schlechter gestellt wird als solche Minderheitensprachen, die zugleich Amtssprachen der EU sind. Für Moskau, das die vermeintliche Unterdrückung Russischsprachiger nicht erst seit dem Euromaidan propagandistisch instrumentalisiert, ist dies geradezu eine Steilvorlage.

Selenskyj und die ihn stützenden Parlamentarier sollten dies korrigieren. An die Stelle restriktiver Vorschriften sollten, soweit möglich, konkrete, auch materielle Anreize zur breiteren Verwendung des Ukrainischen treten. Das heißt nicht, dass nicht auch Bürgern mit der Erstsprache Russisch zugemutet werden kann und sollte, das Ukrainische zu beherrschen und in bestimmten Kontexten zu verwenden. Eine Abmilderung der Gesetze würde den Russischsprachigen aber signalisieren, dass auch sie bei der demokratischen Weiterentwicklung des ukrainischen Staates willkommen sind.

Zur Person

Unser Gastautor

ist promovierter Slawist und Lehrbeauftragter am Institut für Slawistik der Universität Oldenburg. Die Sprachenpolitik der Ukraine ist eines seiner Schwerpunktthemen.