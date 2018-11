Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über das Thema debattiert wird. Ob es um einen verbesserten Pflege-TÜV geht, um Forderungen nach einer kompletten Neuregelung der Finanzierung, um eine Reform der Ausbildung oder um Detailfragen des gerade vom Bundestag verabschiedeten Pflegepersonalstärkungsgesetzes, immer wird dabei die Dringlichkeit und die große gesellschaftliche Bedeutung betont.

Zu Recht, denn die Zahl der Pflegebedürftigen steigt und steigt, ohne das die Politik darauf bisher wirklich nachhaltig reagiert hätte. Haben im Jahr 2000 noch etwa 1,8 Millionen Menschen Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung bezogen, so waren es 2017 bereits über 3,3 Millionen Leistungsempfänger. Auf über 35 Milliarden Euro beliefen sich die Kosten für Pflegeleistungen im vergangenen Jahr. In etwa eine Verdoppelung innerhalb von zehn Jahren.

Gesundheitsminister Jens Spahn musste daher reagieren. Obwohl der Pflegebeitrag seit 2013 jeweils in Zwei-Jahres-Schritten erhöht worden ist, legt der CDU-Minister nach. Im kommenden Jahr soll der Beitragssatz um 0,5 Prozentpunkte auf dann 3,05 Prozent des Bruttoeinkommens angehoben werden. Die Bundesregierung hat erkannt, dass für eine verbesserte Pflegeversorgung mit mehr Personal und für bereits ausgeweitete Leistungen konsequenterweise auch mehr Geld ins Sozialsystem fließen muss.

Gesetzespaket ist ein erster Schritt

Nun soll also vieles besser werden. Minister Spahn spricht vom „größten Schritt in der Pflege seit über 20 Jahren“. Wahrscheinlich ließen sich auch von seinen Amtsvorgängern ähnlich vollmundige Aussagen finden. Nüchtern betrachtet ist sein Gesetzespaket zwar ein erster Schritt in die richtige Richtung, doch gerade mit seiner Initiative, in der stationären Altenpflege den Notstand durch die Schaffung von 13 000 neuen Stellen zu lindern, demonstriert Spahn, das sein Gesetz in weiten Teilen von der Hoffnung lebt. Woher sollen diese zusätzlichen Pflegekräfte kommen? Wie kann der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden? Darauf kann auch Spahn nur ausweichende Antworten geben.

Kein Wunder, denn auf mindestens 36 000 Fachkräfte wird der aktuelle Fehlbestand in der Kranken- und Altenpflege geschätzt. Auf 100 offene Stellen kommen nach Expertenberechnungen nur 21 Bewerber. Der Grund: Der Pflegeberuf ist körperlich anstrengend, psychisch belastend und zu allem Überfluss auch noch schlecht bezahlt. Mehrheitlich - nämlich 82 Prozent – arbeiten hier Frauen. Im Durchschnitt verdient eine ausgebildete Altenpflegerin in Vollzeit etwa 2600 Euro brutto monatlich.

Mehr zum Thema Widerspruchslösung Spahns Vorstoß für Organspenden spaltet Union Jeder Deutsche gilt als potenzieller Organspender - außer er widerspricht ausdrücklich zu ... mehr »

Unter diesen Bedingungen mehr Menschen für einen Pflegeberuf zu begeistern, ist ein ehrgeiziges Projekt. Notwendig ist es trotzdem, und deshalb ist es gut, dass Spahn wenigstens versucht, das fast Unmögliche doch möglich zu machen. Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, drückt es so aus: „Das jetzt beschlossene Pflegepersonalstärkungsgesetz ist der Einstieg in einen Prozess, der andere Bereiche nach sich ziehen muss und wird.“

Das klingt nach dem Prinzip Hoffnung. Jetzt rächt es sich, dass vorhergehende Pflegereformgesetze meist nur den Leistungsumfang ausgeweitet haben, ohne sich darum zu kümmern, ob denn dafür auch genügend Personal vorhanden ist. Vom Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen durch die demografische Entwicklung ganz zu schweigen.

Überwiegender Teil der Leistungen werden in ambulanter Pflege erbracht

Zudem will die Politik immer noch nicht erkennen, dass der überwiegende Teil der Pflegeleistungen in der ambulanten Pflege erbracht werden. Gut 2,5 Millionen der insgesamt 3,3 Millionen Empfänger beziehen ambulante Pflegeleistungen. Die aber kommt im neuen Gesetz nicht vor. Kein Wunder, dass Vertreter der ambulanten Branche von einem „Todesstoß“ sprechen. Sie registrieren, dass den Krankenhäusern künftig für jede aufgestockte Pflegestelle eine komplette Kostenübernahme durch die Krankenkassen garantiert wird. Und sie lesen im Gesetz, dass die Arbeit in den stationären Altenpflegeeinrichtungen durch die besagten 13 000 zusätzlichen Pflegekräfte erleichtert werden soll, ebenfalls bezahlt von den Krankenkassen.

Mehr zum Thema Kommentar zur Stärkung der Pflege Gewagtes Versprechen Vor allem das Versprechen, neue Pflegekräfte anzuwerben, ist gewagt, denn es ist messbar. Scheitert ... mehr »

Vor dem Hintergrund, dass viele alte Menschen lieber so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung gepflegt werden möchten und nicht im Heim, ist ihre Kritik also sehr berechtigt. Es kann nicht sein, dass die ambulante Pflege schlechter gestellt und damit weiter vom System abgekoppelt wird. Neben der fehlenden Strategie, woher er denn die zusätzlichen Pflegekräfte auf dem leergefegten Markt nehmen will, ist diese Ungleichbehandlung die zentrale Schwäche in Spahns Plänen.