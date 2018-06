Zugegeben, es war ein Novum. Doch die mit Spannung erwartete erste Regierungsbefragung – auf Drängen der SPD so vereinbart im Koalitionsvertrag mit der Union – verlief ruhig und sachlich, manchmal sogar artig, selten provokant. Wer erwartet hatte, er werde auf Krawall gebürstete Parlamentarier erleben, die mit ihren sorgfältig vorbereiteten Fragen die Bundeskanzlerin von einer Bedrängnis in die andere bringen würden, sah sich getäuscht. Es fehlte auch an der generellen Angriffslust aus den Reihen der vier Oppositionsparteien. Viele der Fragen, die Linke, Grüne und FDP stellten, waren brave Sachfragen. Schärfe, ja Polemik brachten nur einige Abgeordnete der AfD in die ansonsten wie am Schnürchen ablaufende Befragung.

Also stand in diesen 60 Minuten Angela Merkel zu keiner Zeit mit dem Rücken zur Wand. Souverän gelang es ihr, sich durch die 30 gestellten Fragen zu navigieren. Über zwölf Jahre ist die Bundeskanzlerin im Amt; sie hat gelernt, mit Kritik umzugehen. Und fachlich bietet Merkel ohnehin selten eine Angriffsfläche, ob sie nun über die Zukunft der Deutschen Welle oder über die Höhe der Verteidigungsausgaben ausgefragt wird.

Und welche Erkenntnis lässt sich nun aus dieser Premiere ziehen? Sollte sich die SPD von ihrem erkämpften neuen Format versprochen haben, neben der Regierungsarbeit mehr Raum zu haben, Merkel öffentlichkeitswirksam zu attackieren, dann hat sie diese Chance nicht genutzt. Wo war Parteichefin Andrea Nahles? Die Fragen kamen aus der zweiten und dritten Reihe der SPD.

Oder wurden etwa der Kanzlerin überraschende Aussagen entlockt? Fehlanzeige, Merkel blieb sich treu. Viel reden, wenig sagen. Insofern ist dieser Einstieg in mehr öffentlichen Meinungsaustausch zwar aller Ehren wert, er wirkte aber sehr bemüht. Ja, es ist die wichtigste Aufgabe des Parlaments, die Regierung zu kontrollieren. Unter Beweis stellen müssen das die Abgeordneten an jedem einzelnen Tag einer Legislaturperiode. Ein einstündiges, live-übertragenes Schaulaufen ist dafür kein Ersatz.

Selbst in England, dem Mutterland des Parlamentarismus, wächst der Unmut über die dort stattfindenden wöchentlichen Befragungen der Premierministerin. Tradition hin oder her, für viele ist der scheinbar so leidenschaftliche Schlagabtausch im Unterhaus nur noch Demokratietheater. So weit sollten wir es hier gar nicht erst kommen lassen.