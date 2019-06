Auf den etwa 1400 Straßen- und rund 75 Autobahnkilometern Bremens nahmen die Staus wegen der Baustellen zu. (Axel Heimken / dpa)

Navigator Tom-Tom hat die GPS-Daten aus seiner Konzern-Kundendatenbank ausgewertet und weiß: Nirgendwo auf der Welt verlangsamen Staus den Verkehr mehr als in Mumbai. Fahrten durch die indische 18-Millionen-Metropole verzögerten sich im Jahr 2018 um durchschnittlich 65 Prozent. Bremen kommt laut Studie nach Hamburg, Berlin und Nürnberg als viertschlimmste Stau-Stadt Deutschlands auf 30 Prozent. Und immer freitags herrschten für eine Stunde auch bei uns Verhältnisse wie in Mumbai.

Auf den etwa 1400 Straßen- und rund 75 Autobahnkilometern Bremens nahmen die Staus wegen der Baustellen zu. Leicht nachvollziehbar. Bahnbrechendste Tom-Tom-Erkenntnis: Die Trennung von Wohn- und Arbeitsort sorgt für Verkehrsaufkommen. Mit allen bekannten Folgen, beispielsweise der Zerstörung von Infrastruktur.

Bei 250 Baustellen wöchentlich hätte es in Bremen noch schlimmer kommen können mit dem Stoßverkehr. Und doch hat sich in der Stadt nichts gegenüber dem Vorjahr geändert, wenn auch auf hohem Niveau. Den Pendlern nutzt diese Erkenntnis wenig, bedeutet sie doch vor allem eins: Ihr Leidensdruck hält an.