Investitionen aus dem Eigenkapital müssen wie bei einer Kreditfinanzierung steuerlich bevorzugt behandelt ­werden, findet Yorck Otto. (dpa)

Der Begriff der sogenannten „100-Tages-Frist“ stammt von der Verbannung Napoleons, nachdem er am 1. März 1815 aus dem Exil zurückkehrte, erneut Krieg führte und am 18. Juni 1815 vernichtend von Engländern und Preußen bei Waterloo geschlagen wurde. Am 20. Juni 2018 endete diese Frist für die neue und gleichzeitige alte Regierungskoalition – und ein bedeutendes Thema rutscht wieder in den Hintergrund.

Denn die deutsche Wirtschaft wartet seit zehn Jahren auf eine umfassende Steuerreform. Alle wichtigen Verbände und Wirtschaftsinstitute fordern seit der radikalen Steuerreform in den USA und der angekündigten Steuerreform in Frankreich zum konsequenten Handeln auf. Denn die Wachstumsprognosen sind bereits von 2,6 auf 1,5 Prozent zurückgenommen worden.

Deutschland muss sich nun auch fiskalpolitisch dem internationalen Wettbewerb stellen, um sich gegen den aufkeimenden Handelskrieg wappnen zu können. Eine Unternehmenssteuerreform ist dringend erforderlich – es braucht eine strukturelle Reform und ein Steuerrecht, das nachhaltig die wirtschaftspolitischen Ziele einer höheren Wettbewerbsfähigkeit und zeitgemäße Unternehmensstrukturen unterstützt.

Dabei ist besonderer Wert darauf zu legen, dass gewinnunabhängige Substanzsteuern (Kfz-, Mineralöl-, Grund- oder Erbschaftssteuer) drastisch reduziert und Zukunftsinvestitionen gefördert werden. Anpassungen bei Verkehrssteuern, wie der Gewerbesteuer und des Außensteuergesetzes, die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung für alle Unternehmensgrößen, sind essenzielle Voraussetzung dabei. Investitionen aus dem Eigenkapital müssen wie bei einer Kreditfinanzierung steuerlich bevorzugt behandelt ­werden.

Für kleine und mittelständische Unternehmen, die 90 Prozent aller Unternehmen ausmachen, müssen neue Schwellen bei Mehrwertsteuer und Steuerbefreiung definiert werden. Dabei sind zeitnahe Betriebsprüfungen und der Abbau von Steuerbürokratie ebenso erforderlich wie der Ausbau der internationalen Doppelbesteuerungsabkommen.

Darüber hinaus muss das Unternehmenssteuerrecht durchgreifend durch die Weiterentwicklung eines weitgehend rechtsformneutralen Systems modernisiert werden. Der Schutz der Unternehmenssubstanz muss stets im Fokus bleiben, damit Unternehmen nicht wegen Zölle oder Steuern ins Ausland abwandern. Um das sicherzustellen ist keine, aus Gewerbe und Körperschaft summierte, höhere Unternehmensbesteuerung als 25 Prozent möglich.

Zur Person

Unser Gastautor Yorck Otto ist Betriebswirtschaftler und Präsident des Bundesverbandes „Union mittelständischer Unternehmen“, der die Interessen von annähernd 70.000 Klein- und Mittelbetrieben vertritt.