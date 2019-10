Das durch Steuern abgeschöpfte Geld fehlt den Unternehmen für notwendige Investitionen. (Daniel Bockwoldt /dpa)

Wir bewegen uns wegen der bisher noch anhaltend guten Konjunktur auf einem extrem hohen Niveau an Beschäftigung. Das spült entsprechend hohe Einnahmen in die öffentlichen Kassen. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen haben im ersten Halbjahr aufgrund von Rekordsteuereinnahmen einen Überschuss von 45,3 Milliarden Euro erzielt. Doch wir sehen dunkle Wolken am Horizont, denn die Industrieaufträge gehen zurück. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Brexit sorgen für Verunsicherung. Der Konjunkturmotor beginnt zu stottern.

Doch die Begehrlichkeiten hören nicht auf. Trotz der Überschüsse wird mancher nicht müde, weiter neue Steuern zu kreieren und eine Vermögenssteuer zu fordern. Diese Steuer ist jedoch völlig überflüssig. Schon jetzt wirkt das deutsche Einkommenssteuerrecht genau so, wie es gedacht ist: Je höher das Einkommen, desto höher der Steuersatz und desto größer der Anteil am Einkommenssteueraufkommen. Rund 30 Prozent der Erwachsenen zahlen überhaupt keine Einkommenssteuer. Das sind vor allem Rentner, aber auch Auszubildende, Studenten, geringfügig Beschäftigte und Arbeitslose. Die Top-Verdiener hingegen schultern den Großteil der Einkommenssteuer: Die zehn Prozent der Bevölkerung mit den höchsten Einkommen zahlen 50 Prozent der wichtigsten Steuer des deutschen Staats.

Mehr zum Thema Bis zu 10 Milliarden pro Jahr SPD will Reiche mit neuer Vermögensteuer zur Kasse bitten Sie soll dem Staat Milliarden bringen, doch ist sie hochumstritten. Nun peilt die SPD die ... mehr »

Gerade das Rückgrat unserer Wirtschaft, der Mittelstand mit vielen inhabergeführten Familienunternehmen, würde durch eine geplante Vermögenssteuer zusätzlich belastet werden. Das durch Steuern abgeschöpfte Geld fehlt den Unternehmen für wichtige und dringend notwendige Investitionen: in Infrastruktur, Digitalisierung, Energiewandel sowie neue Formen der Mobilität und auch Weiterbildung der Mitarbeiter. Schon der Solidaritätszuschlag wurde nicht komplett abgeschafft. Der Plan der Bundesregierung zur teilweisen Abschaffung des Solidaritätszuschlags befreit zwar 90 Prozent der Einkommenssteuerzahler von der Ergänzungsabgabe, für Unternehmen bleibt er größtenteils erhalten.

Statt neuer Steuern und Abgaben braucht die Wirtschaft die richtigen Rahmenbedingungen. Wir stehen im internationalen Wettbewerb. Daher braucht die Wirtschaft eine Senkung der Unternehmenssteuer – für ein besseres Investitionsklima. Nur der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit kann Wohlstand und Arbeitsplätze bei uns sichern. Nur so können wir den Wettbewerb mit Ländern wie China und ihrer Geschwindigkeit erfolgreich bestehen.

Zur Person

Unser Gastautor ist seit dem Jahr 2000 Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN), und Geschäftsführer des Instituts der Norddeutschen Wirtschaft e.V. (INW).