Muss die nächste Schlappe einstecken: Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). (Lisa Ducret/dpa)

Jetzt muss Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wieder liefern. Die Verträge über die gescheiterte Maut mit dem Betreiberkonsortium wollte er nur geschwärzt veröffentlichen. Das begründete er damit, dass es in den Verträgen mit dem Bremer Ticketing-Unternehmen CTS Eventim und dem österreichischen Maut-Unternehmen Kapsch Trafficcom eine Klausel gebe, die das nicht erlaube. CTS Eventim hat dem aber nun zugestimmt.

Damit spielt es den schwarzen Peter zurück ans Bundesverkehrsministerium, wo er auch hingehört. Schließlich war es Scheuer, der die Verträge zum CSU-Prestigeprojekt unterschrieben hatte, noch bevor es dazu Rechtssicherheit vom EuGH gab. Bereits davor waren für all die Planungen Kosten in Höhe von 50 Millionen Euro aufgelaufen – für ein Projekt, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Schlimm ist, dass für den Schadensersatz, auf den Eventim und Kapsch ein Anrecht haben, nun der Steuerzahler aufkommen muss und nicht der Bundesverkehrsminister. Da es die CSU nur in Bayern gibt, kann man als Bremer Scheuer nicht mal abwählen. Noch klebt er zu sehr am Amt, als dass für ihn ein Rücktritt infrage kommt.