Das Kurzarbeitergeld wird bis Ende 2021 verlängert. (Robert Michael /dpa)

Für die einen ist es ein Erfolgsmodell, um das uns viele andere Länder beneiden oder das sie inzwischen kopiert haben. Für andere ist es ein „Sabbatical auf Kosten der Allgemeinheit“ beziehungsweise eine künstliche Überlebenshilfe für ohnehin „kränkelnde Unternehmen“. Erstere Ansicht vertreten zum Beispiel die beiden SPD-Minister für Finanzen und Arbeit, Olaf Scholz und Hubertus Heil. Die Fundamentalkritik hingegen kommt aus den Reihen des CDU-Wirtschaftsflügels und der Liberalen.

Erwartbar, könnte man auf den ersten Blick meinen, doch lassen sich die Reaktionen auf die Verlängerung der Kurzarbeit keineswegs in ein Schema pressen. Sowohl im Arbeitgeberlager als auch bei ihnen nahe stehenden Parteien und Verbänden fällt die Einschätzung der beschlossenen Maßnahmen nämlich keinesfalls durchgängig kritisch aus. Im Gegenteil, es gibt auch Lob.

Das zeigt die dramatische Lage, in der sich durch die Pandemie Zehntausende Betriebe und Millionen Beschäftigte befinden. Und was diese Krise zusätzlich so gefährlich macht: Ihr Ende ist nicht vorhersagbar. Das aber macht es schwierig, die Wirksamkeit des klassischen arbeitsmarktpolitischen Überbrückungsmodells Kurzarbeit wirklich einschätzen zu können.

Zur Wahrheit gehört schließlich auch, dass je länger Kurzarbeit ermöglicht wird und je attraktiver die Bedingungen für die Inanspruchnahme sind, desto größer können Missbrauch und Mitnahmeeffekte werden. Im Mai bezogen 6,7 Millionen Menschen in rund 527.000 Betrieben Kurzarbeitergeld. Angesichts dieser Antragsflut ist klar, dass die Arbeitsagenturen gar nicht in der Lage sein können, die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Leistungen zu überprüfen.

Kurzarbeit reduziert Gefahr von Massenentlassungen

Sinnvoll ist Kurzarbeit dennoch, reduziert sie doch die Gefahr von Massenentlassungen. Mitspielen aber muss der Faktor Zeit. Nur wenn die Konjunktur bald wieder anzieht und sich die Auftragslage verbessert, zahlt sich ihre Finanzierung aus. Für die Arbeitnehmer, die dann gleich wieder mit ihren eingearbeiteten Beschäftigten in Volllast produzieren können.

Und für die Arbeitnehmer, die in dieser Zeit vor Arbeitslosigkeit geschützt waren. Kein Wunder also, dass bei der Ausweitung der Kurzarbeit das Für und Wider auch innerhalb der jeweiligen Lager – Arbeitgeber, Politik, Gewerkschaften – so kontrovers diskutiert wird. Es ist eine Wette auf die Zukunft, und der Einsatz ist hoch. Sie nicht einzugehen, könnte aber deutlich teurer werden.