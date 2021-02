Ralph Brinkhaus (CDU), Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, spricht in der Plenarsitzung des Deutschen Bundestages. (Kay Nietfeld /dpa)

Der Bundestagswahlkampf lässt grüßen, wenn Spitzenpolitikern Superlative leicht über die Lippen gehen. Deshalb hat Ralph Brinkhaus auch eine „Jahrhundertreform“ des Staatswesens gefordert. Weil das dem Unionsfraktionschef im Bundestag noch nicht reicht, hat er ergänzt: „vielleicht sogar eine Revolution“. Ein Christdemokrat fordert eine Revolution – oha.

Bemerkenswert ist, dass diese Forderung zwar bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat, das Interesse aber schnell wieder erlahmt ist – anders als bei konkurrierenden Wahlkampfthemen wie dem Bau von Einfamilienhäusern oder einem generellen Tempolimit auf Autobahnen. Der Grund: Das Thema ist unbequem und wenig dankbar. Brinkhaus hat den Finger in eine Wunde gelegt, die bis Anfang 2020 nicht schmerzte: Für gewaltige Ausnahmesituationen wie die Corona-Krise ist das deutsche Staatswesen nicht ausgelegt.

Aus der Verfassung spricht gewissermaßen Optimismus pur, ihre Mütter und Väter gingen davon aus, dass die Bevölkerung aus dem Nationalsozialismus und einem Weltkrieg mit Millionen Toten, Verletzten, Waisen so viel gelernt hat, dass einem Neuanfang mit stabilem Frieden, Freiheit und Wohlstand nichts im Wege stehen würde. Sie sollten lange Recht behalten. Niemand konnte ahnen, dass nicht etwa der Kalte Krieg, die Bedrohung durch Nuklearwaffen oder islamistischer Terror das Staatswesen an seine Grenzen bringen könnte, sondern ein „neuartiges Coronavirus“.

Das Virus hat die Bundesrepublik in eine handfeste Krise gestürzt. Doch man wird den Eindruck nicht los, dass sie mehrheitlich als einmaliger Knick in einer stetigen Erfolgskurve gesehen wird. Es fehlt an der Einsicht, dass ein derart durchorganisiertes, vermeintlich überlegenes Land schneller in die Knie gezwungen werden kann als viele Bürger es für möglich gehalten haben.

Staatsorganisation mit Fragezeichen

Brinkhaus versah im Interview mit der „Welt am Sonntag“ auch die Staatsorganisation mit einem Fragezeichen: „Unsere staatlichen Strukturen beruhen auf zwei Säulen: Die eine Säule ist die föderale Ordnung, die auf einer Welt basiert, wie sie 1948/1949 bestand. Die zweite Säule ist, dass viele unserer Verwaltungsprinzipien noch aus der Zeit der Stein-Hardenbergschen-Reformen stammen, also 200 Jahre alt sind.“

Dass sich der Föderalismus in einer solchen Krise eben nicht nur bewährt, wie Landesväter und -mütter gerne behaupten, zeigen die unterschiedlichen Verordnungen. Nicht einmal Nachbarländern gelang es, sich zu synchronisieren. Das hat nicht nur Verwirrung gestiftet, sondern auch das Vertrauen untergraben: Wie kann hier angemessen sein, was dort als unangebracht gilt? Weil Kontaktbeschränkungen maßgeblich in Länderhoheit geregelt werden, ist die aktuelle Lockerungs- auch eine Verlockungsdebatte. Wer seinen Bürgern früher mehr Freiheiten einräumt, kann momentan offenbar nur gewinnen – auch Wählerstimmen.

Als einer Gesundheitsgefahr des aktuellen Ausmaßes nicht gewachsen erwiesen sich die Gesundheitsämter. An den Schulen rächte sich die schleppende Digitalisierung. Oh Wunder, Bremen konnte urplötzlich etwa 100.000 Tablets für Schüler und Lehrkräfte anschaffen. Neu bewertet werden die Herausforderungen in den Pflegeberufen. Die Corona-Krise hat die Zustände auf den Stationen in ein grelles Licht getaucht, Bürger und Politiker wurden zum Hinsehen gezwungen. In der „Ärzte-Zeitung“ war im Sommer von der Corona-Krise als „Mutter aller Reformen“ in der Gesundheitspolitik die Rede.

Für Katastrophen ist Deutschland schlecht gerüstet. Das fiel bislang nicht weiter auf, die Nation war vom Glück geküsst – anders als Fukushima oder New Orleans. Das Virus erzwingt ein Umdenken, samt Konsequenzen. Reformen jedoch, solche jedenfalls, die den Namen verdienen, eignen sich selten für den Wahlkampf. Daran krankt die Bundesrepublik seit Jahren. Nach der rot-grünen Agenda 2010, von 2003 an umgesetzt, hatte keine politische Konstellation den Mumm anzugehen, wovon seit Langem geredet wird: eine Steuer-, Renten- oder Beamtenreform, von einer „Jahrhundertreform“ ganz zu schweigen. Eine Alleinregierung wäre vielleicht dazu fähig. Doch solche Mehrheiten gelten als vom Aussterben bedroht.