Über die bayerische Kleinstadt Mitterteich wurde am Mittwochabend eine Ausgangssperre verhängt. (Nicolas Armer /dpa)

Was ist wirklich wichtig? Mit dieser Frage werden Bundesbürger dieser Tage mit einer ungeahnten Härte konfrontiert. Niemand kann ihr entkommen. Die Auflagen, die der Staat für die Ordnung des Zusammenlebens in der Corona-Krise durchsetzt, haben Gewohnheiten und Pläne radikal durchbrochen: die für heute, die für morgen und die für den nächsten Monat auch. Aufträge fallen weg, Kurzarbeit wird angeordnet, das Unternehmen ist geschlossen, das Leben in den Städten pulsiert nicht mehr.

Die Prioritäten müssen neu geordnet werden, und das Ergebnis fällt sehr unterschiedlich aus. Bei den einen steht die eigene Gesundheit im Mittelpunkt. Bei anderen spielt das Bewusstsein, Teil des großen Ganzen zu sein, eine entscheidende Rolle. Dritte können sich mit den Unbequemlichkeiten, die ihnen abverlangt werden, nicht arrangieren. Sie sehen nicht ein, sich zu beschränken, weil sie sich nicht bedroht fühlen. Sie versuchen, an einer Normalität festzuhalten, die es nicht mehr gibt.

Mehr zum Thema „Zu große Sorglosigkeit“ Coronakrise: Länderchefs drohen mit Ausgangssperre Die Kanzlerin mahnt die Bürger in der Coronakrise zu Disziplin. Eine allgemeine Ausgangssperre ... mehr »

Daran wird eine Ausgangssperre allerdings nichts viel ändern können. Der größte Teil der Bürger wird sich zwar in sein Schicksal fügen. Doch wen weder das mediale Dauerbombardement auf allen Kanälen mit Verhaltensempfehlungen, noch der erhobene moralische Zeigefinger zahlloser Mitbürger, noch die ernsten Worte der Bundeskanzlerin davon abbringen, sich freiwillig zu zügeln, wird sich wenig beeindrucken lassen. Coronapartys – das solch ein Begriff überhaupt gebildet worden ist und Verbreitung finden kann, spricht für sich. Sieben Wochen Regenwetter würden mehr Ansteckungen verhindern als behördliche Anordnungen.

Mangel an Selbstbeschränkung

Man kann die Bürger dieses Landes nicht lückenlos überwachen, glücklicherweise – Coronavirus hin oder her. Das ist in der Verfassung nicht vorgesehen, und die juristische Fachwelt diskutiert, ob es überhaupt eine Rechtsgrundlage für eine Ausgangssperre gibt. Dennoch wurde sie in einer Kleinstadt in Bayern verhängt, Landesregierungen erwägen, sie auszudehnen, als Antwort auf einen verbreiteten Mangel an Selbstbeschränkung. Entbehrungen sind nicht üblich im 21. Jahrhundert, schon gar nicht freiwillig. Es fällt manchen Menschen schwer, den Ernst der Lage zu erkennen, weil die Lage in den vergangenen Jahrzehnten nie ernst genug war.

Allerdings sollte jedem Menschen einleuchten, dass es manchmal ratsam ist, die eigenen Möglichkeiten nicht auszureizen. Ist es wirklich unerträglich, für eine Weile auf für selbstverständlich gehaltene Annehmlichkeiten zu verzichten, sicherheitshalber? Es verstößt eben nicht gegen die Menschenrechte, Geburtstagsfeiern zu verschieben, die Hochzeit abzublasen oder den bezahlten Urlaub abzuschreiben.

Mehr zum Thema Aktuelle Entwicklungen zur Corona-Krise Liveblog: 119 bestätigte Fälle im Land Bremen Weltweit und in Deutschland gibt es immer mehr Coronavirus-Fälle - auch in Bremen und ... mehr »

Selbstverständlich geht es um mehr, als um die Frage, ob Abgeschiedenheit erträglich ist. Kein aufrechter Demokrat kann auf die leichte Schulter nehmen, wenn die Grundrechte der persönlichen Freiheit beschnitten werden. Die staatlichen Auflagen müssen einem quasi zuwider sein, sonst stimmt etwas nicht, man muss sie aber erdulden. Man muss sich jedoch auch unbedingt darauf verlassen können, dass die Behörden diese massiven Einschnitte im Rückblick noch rechtfertigen können, wenn alles vorbei ist. Denn durch die drastischen Eingriffe wird dieses Land unmöglich in den Zustand von vor der Verbreitung des Virus zurückkehren können. Dazu sind die wirtschaftlichen Einschnitte zu tief, dazu ist die Lage zu unübersichtlich, von langfristigen Folgen gar nicht zu reden.

Was ist jetzt wichtig? Dass sich das Virus weniger rasant verbreitet als momentan. Dass alle Menschen, die schwer erkranken, die medizinische Hilfe bekommen, die sie benötigen. Wichtig ist, dass das Gesundheitssystem nicht kollabiert und dass die Menschen, denen gerade die wirtschaftliche Grundlage entzogen wird, zügig wirksame Unterstützung erhalten. Unerlässlich ist obendrein, zu begreifen, dass es keinen moralischen oder juristischen Anspruch darauf gibt, dass alles immer so komfortabel bleibt, wie es war – und sich die Welt trotzdem ungerührt weiterdreht.