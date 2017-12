Pro-palästinensische Demonstranten protestieren am Brandenburger Tor vor der Botschaft der USA in Berlin gegen die Entscheidung der USA die Stadt Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. (imago)

Die Zeiten sind vorbei, dass der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern einen Flächenbrand auslösen könnte. Die Ankündigung Donald Trumps, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen und damit die Stadt als Hauptstadt des Staates Israel anzuerkennen, hätte noch vor wenigen Jahren einen Krieg in der arabischen Welt heraufbeschworen.

Ja, es gibt Proteste, es wird Freitagsdemonstrationen und Generalstreiks in den Palästinensergebieten geben. In Gaza und Ramallah werden US-Fahnen verbrannt, die Hamas hat bereits eine dritte Intifada angekündigt. Doch der Brand wird nicht den gesamten Nahen und Mittleren Osten erfassen. Außer Protestnoten und Verbalattacken werden die arabischen Länder dem nichts entgegensetzen.

Am deutlichsten wird dies derzeit im Irak. Das Land ist nicht gerade als Freund Israels bekannt – im Gegenteil. Saddam Hussein hat nahezu alle Juden nach dem Sechs-Tage-Krieg des Landes verwiesen. Bagdad, einst Heimat einer riesigen jüdischen Gemeinde, zählt heute gerade noch fünf Familien jüdischen Glaubens. Die irakischen Botschaften weltweit stellen keine Visa aus, wenn der Pass einen hebräischen Stempel aufweist und der Besitzer demnach Israel besucht hat.

Vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen

Ein Abgeordneter des irakischen Parlaments musste noch vor fünf Jahren die Aufhebung seiner Immunität hinnehmen, als er einer Einladung der Knesset in Jerusalem folgte und Israel besuchte. Inzwischen passiert im Irak etwas Unglaubliches, das selbst das israelische Außenministerium komplett überrascht, wie Mena-Watch, ein unabhängiger Nahost-Thinktank aus Wien, beobachtet hat.

Auf den arabischen Internetseiten des Ministeriums in Jerusalem gehen seit geraumer Zeit ungewöhnlich viele wohlwollende Kommentare aus dem Irak ein. Viele User betonten die Gemeinsamkeiten der beiden Staaten, weil sie jeweils unter Terror zu leiden hätten, so Mena-Watch. So etwas sei vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen.

Doch nicht nur im Irak hat sich das Bild gegenüber Israel drastisch verändert. Nicht mehr der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern steht jetzt im Mittelpunkt in der Region, sondern der Kampf gegen Daesch, die Revolten in diversen arabischen Ländern und das Ringen um die Vormachtstellung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Alte Allianzen brechen auf, neue entstehen. Was man nie für möglich gehalten hätte, passiert jetzt. Vom Nahost-Konflikt, der traditionell das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern meint, ist immer weniger die Rede.

So haben Saudi Arabien und Israel zusammen gefunden – im Kampf gegen Iran. Dabei war gerade das saudische Königshaus lange der erklärteste Feind Israels. Allen Bemühungen früherer US-Präsidenten zum Trotz gab Riad keinen Millimeter nach, wenn es um die Anerkennung Israels als Staat ging. Dessen Ablehnung wurde zur Doktrin.

Doch seitdem der Iran nach dem Einmarsch der Amerikaner und Briten im Irak und dem Sturz Saddam Husseins in der Region immer mächtiger wurde, nahmen die Saudis den Kampf mit Teheran auf. Israel wurde hierfür zum Verbündeten, denn seit Jahren opponiert die Regierung in Jerusalem gegen das Atomprogramm der Iraner. Trumps Vorgänger Barack Obama konnte buchstäblich in letzter Minute einen Angriff Israels auf die Atomanlage im iranischen Natanz verhindern. Trumps Anti-Iran-Kurs eint jetzt Saudi Arabien und Israel wie nie zuvor.

"Der Feind meines Feindes ist mein Freund"

In Syrien arbeiten die beiden Länder ebenfalls zusammen. Israel unterstützt die Rebellen gegen Bashar al-Assad. Saudi Arabien und Katar auch. Überhaupt unterhält Katar schon seit Langem Wirtschaftsbeziehungen zum Judenstaat, was den anderen Golfstaaten sauer aufstieß, inzwischen aber „großzügig“ übergangen wird.

Es sind nicht die Beziehungen zu Israel, die die seit sechs Monaten anhaltende Blockade gegen Katar auslösten, sondern die Annäherung des Golfemirats gegenüber Iran. Der Konfrontation Saudi Arabien – Iran ordnet sich derzeit im Nahen Osten alles unter. Das Sprichwort: „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“, trifft zwar noch nicht auf das Verhältnis Saudi Arabien – Israel zu, geht aber in diese Richtung.

Und schließlich die Türkei, die am lautesten gegen die Entscheidung Washingtons protestiert. Sie hat erst vor gut einem Jahr ein Versöhnungsabkommen mit Israel geschlossen, nach jahrelanger Eiszeit. Jetzt florieren die Handelsbeziehungen wieder, Botschafter werden ausgetauscht. Es ist schwer vorstellbar, dass all dies wieder rückgängig gemacht wird.