Der Entwurf für das Sparkassen-Areal am Brill hat für reichlich Wirbel gesorgt. (Frank Thomas Koch)

Die jetzt vorgestellten Pläne zur Neugestaltung des Sparkassen-Areals am Brill in Bremen haben für große Aufwallungen gesorgt. Ein Grund ist, dass der siegreiche Entwurf in dem Wettbewerb nur rudimentär zeigt, was auf der Fläche gebaut werden könnte. So mancher nahm das für blanke Münze und war entsetzt: Solche hässlichen Klötze!

Doch das war schlicht ein Missverständnis. Die eigentliche Architektur, die in den anderen beiden Wettbewerbsbeiträgen bereits aufscheint, ist bei dem Entwurf, den die Jury ausgewählt hat, noch gar nicht entwickelt. Es ging zunächst nur um Volumen, Höhe, Wege und Plätze.

Ungeachtet dieser Irritationen zeigt die Debatte, wie sensibel die Öffentlichkeit reagiert, wenn es um die zentralen Orte ihrer Stadt geht. Der Brill als Nahtstelle zwischen Altstadt und Stephaniviertel ist so ein Ort. Er hat das Potenzial einer Piazza, wenn die Verkehre erst einmal anders gelenkt werden. Das direkt angrenzende Sparkassen-Areal ist ein Filetstück innerstädtischer Entwicklung.

Was sich auf der Fläche nach dem Votum der Jury konkret verändert, wird man abwarten müssen. Dafür ist der Entwurf noch zu unpräzise. Mit dem beabsichtigten Nutzungsmix schlägt er aber schon mal den richtigen Weg ein. Da an der Stelle künftig ein neuer Bebauungsplan gelten soll, ist die öffentlichen Beteiligung gesetzlich vorgeschrieben. Viel offen gelassen wurde sicherlich auch deshalb, weil letztlich der private Investor das Sagen haben wird.