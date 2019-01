CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. (Kay Nietfeld /dpa)

Wenn die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Generalaussprache zur Flüchtlingspolitik ankündigt, dann ist das erst mal eine gute Sache. Es ist schließlich viel passiert in den letzten vier Jahren. Und zu schauen, ob Maßnahmen, die zu ihrer Zeit sinnvoll erschienen, es unter den veränderten Bedingungen heute immer noch sind, ist nur vernünftig. Wenn man aber weiß, wie sich die Sprache und der Umgang mit dem Flüchtlingsthema seit Angela Merkels „Wir schaffen das“ im Laufe der Jahre verändert hat, dann muss man befürchten, dass in dieser Generalaussprache die Lautsprecher das Wort führen. Es wäre fatal.

Dieses Land ist seit 2015 nach rechts gerückt. Politiker wie Horst Seehofer und allen voran natürlich die Köpfe der AfD haben jeden Mord, jede Messerstecherei und jede Vergewaltigung für ihre Ziele ausgeschlachtet. Sie haben damit die Themen und den Ton gesetzt. Genutzt hat es nur der AfD.

Um nicht missverstanden zu werden: Jede Straftat, die ein Flüchtling begeht, muss mit allen Mitteln verfolgt werden, die das Gesetz erlaubt. Die Diskussion aber allein auf die Exzesse zu reduzieren, ist perfide. Denn dabei kommen die Erfolge viel zu kurz. Dieses Land hat seit 2015 ein großes Projekt gestemmt: Millionen von ehrenamtlichen Helfern haben in Städten und Gemeinden dafür gesorgt, dass Geflüchtete heute in eigenen Wohnungen leben, dass sie Jobs gefunden haben und dass ihre Kinder zur Schule oder in die Kita gehen. Mehr als eine Viertelmillion Flüchtlinge sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die Kriminalität im Land ist so niedrig wie seit 20 Jahren nicht. Die objektive Bilanz ist besser als die gefühlte.

Das sollte die CDU, wenn sie demnächst in Klausur geht, nicht vergessen. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass die Arbeit jetzt erst richtig beginnt. Nun geht’s ans Feintuning, an das, was der Begriff Integration wirklich meint. Wir müssen unsere Werte, etwa die Gleichberechtigung von Mann und Frau, den Geflüchteten vermitteln. Dafür braucht es weiterhin engagierte Bürger und vor allem Politiker, die nicht weiter spalten, sondern einen.