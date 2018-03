Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender auf dem Weg ins Bremer Rathaus. (Christina Kuhaupt)

Wäre Bremen kein eigenes Bundesland, wäre er vielleicht gar nicht gekommen. Von Hannover aus hätte der Weg jedenfalls nicht zwingend nach Bremen und Bremerhaven geführt. Aber Antrittsbesuche in allen 16 Ländern gehören zur Tradition des Bundespräsidenten, und deswegen ist Frank-Walter Steinmeier für zwei Tage eingeflogen. Bremen hat dabei sogar einen Vorteil. Denn es ist zwar das kleinste Bundesland, bekommt das Staatsoberhaupt aber genauso lange wie die anderen.

„Ich will wissen, welche Themen Bremen bewegen“, hat er gleich zu Anfang seines Besuchs gesagt. So floskelhaft das klingt, so schnell macht er doch bei seinen Stationen deutlich, dass er es ernst meint. Er will wissen, was die Menschen in dieser Zeit der Polarisierung und politischen Instabilität bewegt. Er hört zu.

Botschafter der Demokratie

Vor allem das Gespräch mit jungen Menschen hat es ihm angetan, es geht ihm um – Zukunft. Ob mit 83 Jugendlichen in der Bürgerschaft, mit Volontären in der Redaktion des WESER-KURIER, mit Azubis in der Handelskammer, ob im Herzen von Bremen oder – am Mittwoch – in Bremen-Nord und Bremerhaven, stets will er erspüren und verstehen. Er präsentiert sich als Botschafter der Demokratie, lässt seine Limousine – Kennzeichen 0-1 – häufig stehen, geht zu Fuß, lässt sich ansprechen, fragt nach, schaut hin.

Der Bundespräsident verfüge nur über die Macht des Wortes, heißt es. Aber Frank-Walter Steinmeier zeigt eine Macht des Charakters. Als der Mann der Exekutive, der er lange war, konnte er nicht über Kritik erhaben sein. Zimperlich geht es im Kanzleramt, im Auswärtigen Amt nicht zu. Als Staatsoberhaupt hat er seine Rolle des Vermittlers gefunden, menschlich und politisch. Er geht gegen die, wie er es formuliert, Verleumdung des Kompromisses an.

Dass mit der Jamaika-Pleite zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine absehbar erscheinende Koalition scheiterte, hatte man nicht ahnen können. Frank-Walter Steinmeier muss nun einer Verantwortung gerecht werden, die kein Bundespräsident vor ihm hatte. Wenn die Große Koalition an seiner SPD scheitern sollte, kommt es sehr auf ihn an. Aber auch wenn es klappt, ändert sich das gesellschaftliche Klima der Zerrissenheit, der Angst, des Hasses nicht über Nacht. Es kommt auch dann auf das Staatsoberhaupt an. Deutschland hat Glück mit seinem Bundespräsidenten: weil er zuhört.