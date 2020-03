Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft sitzen im provisorischen Plenarsaal im Rathaus. Die Sitzungswoche, die an diesem Dienstag beginnen sollte, wurde verschoben. (Sina Schuldt /dpa)

Einst gab es einen launigen Spruch, wenn irgendwo gar nichts mehr lief: „Hier herrscht ja Stillstand der Rechtspflege!“ Heute hat das einen sehr ernsten Hintergrund: Der Gesetzgeber, das ist das Parlament, also auch die Bremische Bürgerschaft – und die tritt bis auf Weiteres nicht zusammen. Natürlich ist es vernünftig, in der Coronakrise nicht 84 Volksvertreter an mehreren Tagen über Stunden in einem engen Rathaussaal zu versammeln. Andererseits ist es sowohl aus demokratischen als auch aus psychologischen Gründen extrem wichtig, dass die Volksvertretungen ihre Arbeit fortsetzen. Dazu noch in Bremen, wo unter anderem bald ein Doppelhaushalt zu verabschieden ist.

Wenn selbst Spielplätze zu No-Go-Areas werden, ist es notwendig, dass alle demokratischen Institutionen Handlungsfähigkeit beweisen. Und da das Veranstaltungsleben ohnehin ruht, wird sich doch wohl eine Halle finden lassen, in der man keine hundert Menschen mit genügend Abstand versammeln kann. Der Senat hat das gesellschaftliche Leben mit guten Gründen fast völlig eingefroren – aber das Parlament muss wenigstens zeigen, dass diese Eiszeit nicht alles lähmt.