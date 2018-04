Es ist ein richtiges Signal: Papst Franziskus hat Missbrauchsopfer aus Chile zu einem persönlichen Gespräch empfangen, ihnen zugehört und sie um Verzeihung gebeten. Und dazu hatte Franziskus auch allen Grund: Noch im Vorfeld seiner Chile-Reise hatte Franziskus die Vorwürfe der Opfer als Verleumdung zurückgewiesen.

Da ist es wichtig, dass der Papst nun ein persönliches Zeichen setzt: Denn das Korrigieren von Fehlern fällt den meisten im öffentlichen Raum aktiven Zeitgenossen in aller Regel äußerst schwer. Und auch in der katholischen Kirche dauerte es viele Jahre, bis Rom wirklich bereit war, sich der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch Geistliche überhaupt zu stellen – geschweige denn, eigene Fehler zuzugeben.

Doch schon am Dienstag wird ein Gericht in Australien entscheiden, ob gegen den Finanzchef des Vatikan, Kurienkardinal George Pell, Anklage wegen sexuellen Missbrauchs erhoben werden soll. Es bleibt zu hoffen, dass der Vatikan wenigstens in diesem Fall schneller und unzweideutiger reagiert, als zuletzt in Südamerika.