(Stephan Meinking (U))

Erinnern Sie sich noch wie Sie den Tag der Einheit heute vor 28 Jahren, begangen haben? Also an den 17. Juni 1990? Wohl eher nicht. Der einst von der SPD gegen anfängliches Sträuben der CDU Konrad Adenauers durchgesetzte Feiertag, der an den 1953 niedergeschlagenen Aufstand der Arbeiter gegen das SED-Regime in der DDR erinnern sollte, war längst zu einem Tag geworden, dessen Anlass verblasst war. „Einheit in Freizeit“ lästerten Medien. Das Erinnerungsritual wurde als Symbol politischer Ohnmacht oder als fade Pflicht empfunden. Hamburger Schüler schrieben 1962: „Man ging mit ein bisschen feierlicher Miene in die Klischee-Feierstunde, dort wurden ein paar Gedichte aufgesagt und mit dem Deutschlandlied auf den Lippen strömte man dem Ausgang zu und ging ins Schwimmbad.“

CDU-Kanzler Helmut Kohl, dem symbolische Akte nicht fremd waren, war es schließlich, der den 17. Juni im September 1990 bei einem Treffen der Ministerpräsidenten durch den 3. Oktober ersetzte, den Tag des „Wirksamwerdens des Beitritts“ der DDR zur Bundesrepublik. So begingen die Deutschen 1990 als einziges Volk der Welt gleich zwei Nationalfeiertage: zum letzten Mal den 17. Juni mit einer gemeinsamen Feierstunde von Bundestag und Volkskammer in Berlin, während draußen hunderte Demonstranten dagegen protestierten, dass die Ideen des 17. Juni 1953 ebenso wie der Geist der Herbstrevolution von 1989 „im Eilzugtempo niedergetrampelt“ worden seien.

Auch zuvor war der 17. Juni mehr ein Tag der Zwietracht denn der Einheit. Erstmals 1954 begangen, gab es gleich stramm nationalistische Töne wie sie heute den von chronischer Geschichtsdemenz befallenen Gaulands gefallen würden. So hatte die FDP Fackelmärsche zum Hermannsdenkmal bei Detmold organisiert, den Germanenheld in rotes und weißes Licht getaucht. Und ein Jahr später rief FDP-Chef Thomas Dehler am selben Ort: „Wir haben uns unserer Geschichte nicht zu schämen. Es ist nicht wahr, dass es deutsche Schuld ist, die über die Welt gekommen ist.“ In den Ersten Weltkrieg sei man „hineingeschliddert“, den Zweiten niemand außer Hitler gewollt. Erst Mitte der 1960-er-Jahre schwenkte die FDP auf die Entspannungspolitik der SPD Willy Brandts ein. Der 17. Juni dürfe, so Brandts Wirtschaftsminister Karl Schiller 1967, kein „überflüssiges Relikt des Kalten Krieges werden“. Nun aber wollte die CDU den 17. Juni unbedingt behalten.

Hat der 3. Oktober, der dieses Jahr in Berlin mit einem dreitägigen Bürgerfest begangen wird, eine größere Chance als der nur als Tag der Freizeit geschätzte 17. Juni? Das schon 2007 vom Bundestag beschlossene Einheitsdenkmal zur Anerkennung der friedlichen Revolution in der DDR, wird – verschleppt von Politikern wie Angela Merkels Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Berliner Behörden – noch immer nicht zu besichtigen sein. Und auch zum 30. Jahrestag des Mauerfalls nicht. Kein gutes Omen.