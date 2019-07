Das Thema der Sendung von Frank Plasberg war: "Aus Worten werden Schüsse: Wie gefährlich ist rechter Hass?". (Jörg Carstensen/dpa)

Für Diskussionen sorgen Tweets zur Talkshow "hart aber fair", mit denen das Erste zur Einladung eines AfD-Vertreters Stellung nimmt. Am Montagabend war der AfD-Fraktionsvorsitzende in Rheinland-Pfalz, Uwe Junge, zu Gast in der Sendung mit Moderator Frank Plasberg, die bundesweit im Ersten zu sehen ist. Das Thema lautete "Aus Worten werden Schüsse: Wie gefährlich ist rechter Hass?". In sozialen Medien gab es bereits vor der Talkshow Kritik an der Einladung an Junge. Vorausgegangen war ein Tweet des Comiczeichner Ralph Rute, der seine Follower dazu aufrief, die Sendung nicht zu schauen, um dem AfD-Politiker keine Bühne zu geben.

Das Erste twitterte daraufhin: "Die Redaktionen der Talksendungen bemühen sich insbesondere, AfD-Vertreterinnen kein Forum für ihre Zwecke zu bieten. Je nach Thema ist es aber von Fall zu Fall nötig, AfD-PolitikerInnen selbst zu Wort kommen zu lassen."

Sabine Knott, Leiterin der Zuschauerredaktion bei das Erste in München, reagierte darauf ebenfalls auf Twitter. Der Tweet sei nicht mit der Redaktion abgestimmt, für alle Parteien gelten dieselben Standards. Beide Tweets wurden vielfach kommentiert und geteilt und sorgten für eine hitzige Debatte an der sich später auch andere AfD-Landesverbände beteiligten.

Anlass der Sendung war der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und das Geständnis des mehrfach vorbestraften und in früheren Jahren durch Kontakte in die rechtsextreme Szene aufgefallenen Stephan E., den CDU-Politiker Anfang Juni getötet zu haben. Weitere "hart aber fair"-Gäste waren der Innenminister aus Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), Irene Mihalic von den Grünen, der Journalist Georg Mascolo und der Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler. (dpa)