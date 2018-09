Die Menschen haben das Vertrauen in die Kirche ohnehin oft schon verloren. (Felix Kästle/dpa)

Die katholische Kirche steht an einem „entscheidenden, wichtigen Wendepunkt“. So formulierte es der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, auf der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe in Fulda. Wieder einmal reden die Bischöfe von einem Wendepunkt, wieder einmal wollen sie im Umgang mit sexuellem Missbrauch vorangehen, alles anders machen. So wie schon 2011, als sie ihre Frühjahrsvollversammlung in Paderborn mit einem beispiellosen Bußakt eröffnet hatten.

Zwar hat die katholische Kirche in den letzten Jahren bemerkenswerte Präventionsanstrengungen unternommen. Doch „das Risiko sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen innerhalb der Strukturen der katholischen Kirche besteht fort und verlangt konkrete Handlungen, um Risikokonstellationen entgegenzuwirken“, sagte der Leiter der von der katholischen Kirche in Auftrag gegebenen Missbrauchsstudie, der forensische Psychiater Harald Dreßing. Das ist ein Armutszeugnis für die Kirche. Denn es bedeutet, dass man in den letzten acht Jahren längst nicht genug unternommen hat.

Völlig unbekannte Dunkelziffer

Ohnehin sind die Ergebnisse seiner Studie erschreckend. Bei der Untersuchung vom 38 156 Personalakten der katholischen Bistümer waren die Forscher auf 1670 Missbrauchstäter und rund 3670 Betroffene gestoßen. Dazu kommt eine noch völlig unbekannte Dunkelziffer – denn die Kirche konnte dank fehlerhafter und verdorbener Überlieferungen nicht einmal genau sagen, wie viele Priester es in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich in Deutschland gegeben hat.

Immerhin: Der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Stephan Ackermann aus Trier, kündigte an, das System der Anerkennungsleistungen für Opfer überdenken zu wollen. Das allerdings ist auch das Mindeste, was die Kirche im Moment noch tun kann. Zu schwer wiegt das jahrzehntelange System der Vertuschung, des Schönredens und Verschweigens.

Die Menschen haben das Vertrauen in die Kirche ohnehin oft schon verloren, musste Marx konstatieren. Was auch kein Wunder ist, wenn man sich vergegenwärtigt, was in den letzten Jahrzehnten unter dem Dach der Kirche geschah. Von einem besonders krassen Beispiel berichtete beispielsweise das Erzbistum Hamburg, das früher Teil des Bistums Osnabrück war: Fielen in Westfalen Missbrauchstäter auf, wurden sie in den fernen Norden versetzt, in die katholische Diaspora von Schleswig-Holstein. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nur die Opfer quälten sich noch jahrzehntelang.

Da ist es mehr als verständlich, dass der Vorsitzende der Opferorganisation „Eckiger Tisch“, Matthias Katsch, nun die Einrichtung einer unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle fordert. Denn viele der Opfer warten schlicht darauf, dass sich die Kirche zu ihren Fällen ganz konkret bekennt, Täter, Opfer und Verantwortliche nennt. Sie wurden enttäuscht: Genau solche Konkretisierungen fehlen in der neuen Studie. Immerhin, auch Kardinal Marx räumte ein, selbst in manchen Fällen „nicht zugehört und weggeschaut“ zu haben.

Noch wichtiger freilich als eventuelle persönliche oder sogar personelle Konsequenzen ist die Diskussion zum Umgang mit der Homosexualität und dem Zölibat in der katholischen Kirche. Denn eines ist nach dieser Studie auch klar: Die Opfer der Verbrecher im Kirchendienst waren meistens Knaben, und rund ein Drittel der Täter hatte pädophile Neigungen. Rund 20 Prozent der Täter waren laut den Akten homosexuell.

Es braucht die Fähigkeit zur Selbstkritik

Viel deutet deswegen darauf hin, dass es der Kirche jahrzehntelang nicht gelungen ist, den im Zölibat lebenden Männern ein vernünftiges Verhältnis zu ihrer Sexualität zu vermitteln. „Das komplexe Zusammenspiel von sexueller Unreife und abgewehrten und verleugneten homosexuellen Neigungen in einer ambivalenten, teilweise auch offen homophoben Umgebung können eine Erklärung für das Überwiegen männlicher Betroffener beim sexuellen Missbrauch durch katholische Kleriker bieten“, schreiben die Autoren der Studie.

Vor der katholischen Kirche liegt deswegen im Moment noch jede Menge Arbeit. Wichtig wäre es, falsche Hierarchien abzuschaffen. Und auch die geistige, geistliche und lebenspraktische Reife ihrer Priesteramtskandidaten sollte stärker in den Blick geraten. Vor allem aber braucht es Transparenz und Offenheit sowie die Fähigkeit zur Selbstkritik – will man wenigstens verhindern, dass der innere Zustand der katholischen Kirche eine dauerhafte Einladung an Missbrauchstäter bleibt.