Die AfD-Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland kritisierten die Abberufung Stephan Brandners (Mitte) als Vorsitzenden des Rechtsausschusses. (von Jutrczenka/DPA)

Es ist der vorerst letzte Akt in einem seit Wochen schwelenden Konflikt: Am Mittwoch ist der umstrittene Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag – AfD-Mann Stephan Brandner – abgewählt worden. Brandner weigerte sich bis zuletzt, freiwillig zurückzutreten. Deshalb haben die Abgeordneten von Union, SPD, Grünen, Linken und FDP am Mittwoch für seine Abberufung gestimmt. Ein Novum in der Geschichte des Bundestages.

Grund sind Brandners Äußerungen auf Twitter. Unter anderem hatte er nach dem Anschlag in Halle den Beitrag eines Nutzers namens „Hartes Geld“ retweetet. Darin fragte dieser: „Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum?“ Schließlich seien die Opfer in Halle ja eine „Deutsche, die gern Volksmusik hörte“, und ein „Bio-Deutscher“ gewesen. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte der Rechtsausschuss sich öffentlich gegen Brandner gestellt. Der AfD-Mann entschuldigte sich zwar im Plenum, viele Abgeordnete nahmen das aber als halbherzig wahr. Und trotz der bereits aufgeheizten Stimmung hielt sich Brandner auf Twitter nicht zurück. Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Musiker Udo Lindenberg verhöhnte er als einen „Judaslohn“. Auch diese Äußerung wurde von anderen Fraktionen als antisemitisch kritisiert.

Dass Brandner nun abgewählt wurde, bringt die AfD in eine Zwickmühle. Sie hat jetzt zwei Möglichkeiten: Die eine wäre, keinen alternativen AfD-Vorsitzenden für den Rechtsausschuss vorzuschlagen. Intern wird das als „die Reihen schließen“ beschrieben. Strategisch sehen in der Fraktion viele den Vorteil, dass die AfD dann wieder in ihre bewährte „Opferrolle“ schlüpfen könnte. Die andere Möglichkeit wäre, einen alternativen Kandidaten zu bestimmen, um den Ausschussvorsitz nicht zu verlieren. Im Gespräch ist etwa der ehemalige leitende Oberstaatsanwalt Roman Reusch, der auch Mitglied im für die Geheimdienstkontrolle zuständigen Gremium des Bundestages ist. Die Rechtspopulisten haben allerdings Sorge, dass das einen Keil in die Fraktion treiben könnte.

„Signal gegen Hetze“

Festlegen wollte sich der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann am Dienstag nicht. Er sagte lediglich, man werde „vorerst“ keinen neuen Kandidaten für den Vorsitz benennen. Noch sei Brandner ja nicht abgewählt, man wolle erst einmal das Votum abwarten. Baumann betonte, die Fraktion stehe hinter Brandner. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aber, es sei unverständlich, warum Brandner auf Twitter immer noch einmal nachlegen müsse.

Brandner warnte vor den Folgen seiner Abwahl. Schließlich müsse dann künftig jeder Ausschussvorsitzende unter dem Damoklesschwert leben, abgewählt zu werden – denn die Regierung habe ja in jedem Ausschuss die Mehrheit. Das könne dazu führen, dass Vorsitzende „handzahm“ gemacht würden. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland nannte die Abwahl „eine Mischung aus Dummheit und Anmaßung“.

Die anderen Fraktionen sahen jedoch keine Alternative. „Brandner hat weder menschlich noch politisch die notwendige Eignung für den Vorsitz im Rechtsausschuss“, sagte Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD. "Die Abberufung von Herrn Brandner ist ein klares Signal gegen Hetze und Hass und für eine freiheitliche, offene Gesellschaft“, erklärte der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss, Jan-Marco Luczak. Brandner habe Menschen ausgegrenzt und diffamiert sowie Ressentiments geschürt.

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hält die Abwahl für unausweichlich. Der DAV habe bereits mehrfach auf die fehlende Eignung Brandners für den Vorsitz im Rechtsausschuss hingewiesen, sagte sein Hauptgeschäftsführer Philipp Wendt. „Es kann nicht sein, dass das Recht und dieser gesellschaftlich wichtige Ausschuss von einer Person repräsentiert wird, die andere Menschen beleidigt, diffamiert und Ressentiments gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen schürt. Es ist nicht vorstellbar, dass Herr Brandner den Ausschuss weiterführt.“ Den Vorsitz hat nun erst einmal Brandners bisheriger Stellvertreter Heribert Hirte von der CDU übernommen.

Zur Sache

Guth strebt in Bundesvorstand

Niedersachsens AfD-Partei- und Fraktionschefin Dana Guth zieht es nun auch in den Bundesvorstand ihrer Partei. Sie erwäge ernsthaft eine Kandidatur auf dem Bundesparteitag Ende November in Braunschweig, sagte die Göttinger Immobilienkauffrau am Mittwoch in Hannover. Dabei ließ sich Guth allerdings nicht entlocken, welchen Posten sie anstrebt und ob ihre Entscheidung von einer möglichen Bewerbung des Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke zum Parteichef abhängt. „Es ist noch offen, wann und wofür ich antrete“, sagte Guth, die nicht zum ultranationalen Flügel der AfD zählt. Ins Rennen um einen Sitz im Führungsgremium soll dem Vernehmen nach auch Guths niedersächsischer Widersacher, der Bundestagsabgeordnete Armin-Paul Hampel, gehen.