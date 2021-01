Unterschiedlich motivierte Impfgegner gehören von Beginn an zu den Anti-Coronapolitik-Demonstranten. (Christoph Schmidt /dpa)

Die Bundesregierung hat gute Vorsätze für das Jahr der Massenimpfungen: Trotz illegaler Partys und vielerlei Verstöße gegen die Corona-Regeln und -Auflagen, hat sie sich fest vorgenommen, weiterhin auf das Verständnis der Bevölkerung zu vertrauen. Einsicht ist sozusagen die Mutter der Covid-19-Impfung.

Ob diese guten Absichten Bestand haben, wird sich nach und nach erweisen. Zum Wanken bringen könnte diesen Grundsatz, dass sich zu wenige Menschen freiwillig piksen lassen. 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung müssen geimpft sein, um die Herde der Bundesbürger zu immunisieren. Die Menschen müssen sich dazu zunächst zwei Mal impfen lassen, für wirksamen Schutz womöglich alle paar Jahre, heißt es.

Mehr zum Thema Kommentar über Privilegien für Geimpfte Die Grenzen der Freiheit Über eine Impfpflicht, ob staatlicher- oder privaterseits, muss laut nachgedacht werden, meint ... mehr »

Eine Impfpflicht für Mitarbeiter in Krankenhäusern und im öffentlichen Dienst wird aktuell in Italien diskutiert. Der australische Premierminister Scott Morrison hat schon im August eine Impfpflicht angekündigt. Wie die „Ärzte-Zeitung“ berichtet, gibt es laut einer Studie der kanadischen McGill University in etwa der Hälfte aller Nationen verpflichtende Impfprogramme gegen mindestens eine Krankheit. In 62 Staaten sei der Widerstand gegen die Impfpflicht mit Sanktionen belegt, von Belehrungen und Bußgeldern bis hin zu Haft. Man darf vermuten, dass Covid-19-Impfungen hier oder da in solche Listen aufgenommen werden müssen.

Zwei zentrale Fragen bestimmen wohl bei vielen Bürgern den inneren Dialog. Einerseits: Ist Freiwilligkeit wirklich der richtige Ansatz – nach diesem Jahr 2020, dessen Schrecken so groß waren, dass sie zu einem ganzen Bündel von Ge- und Verboten geführt und Grundrechte teilweise massiv eingeschränkt haben? Andererseits: Kann es wirklich Aufgabe des Staats sein, seine Bürger zur ihrem Wohlbefinden zu zwingen?

Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit

Selbst wenn es nur zu ihrem Besten sein soll, ist dieser Zwang moralisch und juristisch heikel. Eine angeordnete Impfung könnte das in Artikel 2 des Grundgesetzes verbriefte Recht auf körperliche Unversehrtheit verletzen. Wenn die Einschätzung von Experten stimmt und die Impfung das Virus abtötet, also auch für andere nicht gefährlich werden kann, dreht sich die Entscheidung für oder gegen eine Impfung überdies um persönliche Schäden. Das gilt allerdings auch für die 1976 eingeführte Gurtpflicht. Begründet wurde sie nicht nur mit der hohen Zahl an Verkehrstoten, sondern unter anderem auch mit dem Verweis auf volkswirtschaftliche Schäden.

Erst von 1984 an wurde die Gurtpflicht mit einem Bußgeld durchgesetzt. Diese acht Jahre kann man als Zugeständnis an die Gefühlslage der Bundesbürger ansehen. Die Anschnallpflicht stieß nämlich auf erbitterten Widerstand. Hitzig diskutiert wurde, ob der liberale Staat Autofahrer zum Selbstschutz zwingen darf. Der „Spiegel“ berichtete vor einigen Jahren: „Selten reagierten die Westdeutschen so hysterisch wie bei der Einführung der Gurtpflicht. 1975 verweigerten sich Millionen Menschen dem Lebensretter Sicherheitsgurt. Männer fürchteten um ihre Freiheit, Frauen um ihren Busen – am Ende spaltete der bizarre Glaubenskrieg die ganze Republik.“

Mehr zum Thema Privilegien vorerst nicht in Sicht Zutritt nur mit Corona-Impfung? Kaum wird der erste Corona-Impfstoff gespritzt, kocht die Debatte hoch, ob künftig Nicht-Geimpften ... mehr »

Bizarrer Glaubenskrieg, Furcht um die Freiheit, sich einem Lebensretter verweigern – die Parallelen zur aktuellen Debatte sind verblüffend. Es gibt eine weitere: Viele Autofahrer sorgten sich, dass der Gurt in Einzelfällen die Fahrer strangulieren oder sie in einem brennenden Fahrzeug fesseln könnte. Ebenso ängstigt derzeit manche, dass es durch eine Impfung in Ausnahmen zu bedrohlichen Nebenwirkungen kommen, dass sie als mehr schaden als nützen könnte.

Gesundheitsminister Jens Spahn rang sich zum Versprechen durch, dass es keine Impfpflicht geben werde. Das hat nicht zuletzt mit der Stimmung der Nation zu tun. Von Beginn an waren – unterschiedlich motivierte – Impfgegner unter den Corona-Demonstranten. Laut Umfragen ist ein Drittel der Bürger nicht abgeneigt, sich immunisieren zu lassen, überlässt aber lieber anderen den Vortritt. Sobald genug Impfstoff verfügbar ist, wird die Bundesregierung Überzeugungsarbeit leisten müssen. Erleichterte, putzmuntere Geimpfte wären mit Abstand die beste Werbung.