"Die Menschen wollen sich im Lockdown das Zuhause schön machen", sagt Karsten Nowak, Geschäftsführer für Einzelhandel und Existenzgründung bei der Handelskammer Bremen. (Karsten Klama)

Der Einzelhandel hat im Corona-Krisenjahr 2020 ein Rekordumsatzplus erzielt, dennoch sind die Sorgen vieler Händler groß. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes stiegen die Erlöse bereinigt um Preiserhöhungen insgesamt um rund 4,1 Prozent. Nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Dienstag war es jeweils der höchste Zuwachs seit Beginn der Zeitreihe 1994. Vor allem der Onlinehandel boomte, auch Lebensmittelhändler sowie Möbel- und Heimwerkermärkte machten gute Geschäfte. Der Textilhandel stürzte dagegen tief in die Krise. Das geht aus den Zahlen für die ersten elf Monate hervor.

Demnach legten die Umsätze der Versand- und Internethändler gegenüber dem Vorjahreszeitraum preisbereinigt kräftig um 23,4 Prozent zu. Textilanbieter mussten dagegen mit einem Umsatzeinbruch von 21,5 Prozent zurechtkommen. Allein im November verzeichnete der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren ein Minus von 20 Prozent. Von dem im November noch erlaubten Verkauf im Geschäft profitierten sie trotz des beginnenden Weihnachtsgeschäfts offensichtlich weniger als von den Unternehmen erhofft.

Karsten Nowak bestätigt diese bundesweiten Trends. „Das ist durch Corona quasi selbsterklärend“, sagt der Einzelhandelsexperte der Bremer Handelskammer. Genauso naheliegend sei das Ergebnis bei den besonders nachgefragten Sortimenten: „Die Menschen wollen sich im Lockdown das Zuhause schön machen.“ Die Supermärkte wiederum profitierten von der Schließung der Restaurants. Ein Außer-Haus-Verkauf der Lokale könne allenfalls für ein gewisses Grundrauschen sorgen.

„Jetzt kaufen in Bremen“

Die Handelskammer hatte mit Beginn des zweiten Lockdown ihre Online-Plattform „Jetzt kaufen in Bremen“ wieder scharf gestellt. Etliche Hundert Unternehmen aus Handel, Gastronomie und Dienstleistungen machen dort Angebote, die telefonisch oder im Internet bestellt werden können. „Das läuft zufriedenstellend“, erklärt Nowak – insofern, als sich immer mehr Firmen beteiligten. Allerdings: „Gegen die Verkaufsplattformen von Amazon&Co. mit ihrer riesigen Auswahl hilft das wenig bis gar nicht.“

Norbert Caesar beteiligt sich an der Kammer-Plattform, Kunden gewinnt er damit nach eigener Aussage aber kaum welche: „Das ist ein Gimmick, eine Spielerei“, sagt der Haushaltswaren-Händler im Ostertor. Die mangelnde Resonanz erklärt er sich mit fehlender Werbung und den vielen anderen lokalen Einkaufsplattformen in Bremen. „Das hat zu wenig Durchschlagskraft.“ Die Kammer sieht es im Grunde genauso. Nowak: „Wir haben in Bremen wohl die meisten Firmen, die mitmachen, sind aber immer noch zu klein.“ Idealerweise müsste es die eine Einkaufsplattform geben, die online für den Standort Bremen wirbt.

Im Internet wie im stationären Handel waren nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres sehr stark Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, wie der Bremer Caesar sie verkauft, und Baubedarf gefragt – mit einem Umsatzzuwachs von sechs Prozent (November: plus 15,4 Prozent). Der Umsatz von Lebensmitteln und Getränken legte im November zwar lediglich um 0,8 Prozent zu, wuchs aber in den ersten elf Monaten um 5,1 Prozent. Mitte Dezember waren die Beschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie wegen steigender Infektionszahlen verschärft worden. Viele Geschäfte sind seitdem geschlossen.