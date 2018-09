Der regierungskritische Journalist Ertugrul Yigit hat mit einer Protestaktion bei der Pressekonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für einen kurzen Tumult gesorgt. (Fabrizio Bensch /Reuters)

Ertugrul Yigit wagte es. Der Journalist zeigte sich am Freitag im Kanzleramt mit einem T-Shirt. Darauf stand: „Gazetecilere Özgürlük – Freiheit für Journalisten in der Türkei“. Die Folge ließ nicht lange auf sich warten. Yigit wurde abgeführt. Und einer lächelte dazu: Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident. Kein Zweifel, der Zwischenfall stand sinnbildlich für den Besuch Erdogans, der mindestens heikel war.

Dass Erdogan da ist, merkte man schon allein daran, dass weite Teile des Berliner Regierungsviertels abgeriegelt waren. Hubschrauber kreisten in der Luft. Autos kamen weder vor noch zurück. Dass hier ausgerechnet einem Autokraten derart freie Bahn gewährt wurde, stieß nicht wenigen sauer auf. Im Übrigen schwankte die Visite zwischen dem Versuch, so etwas wie Normalität zu suggerieren – und der Unmöglichkeit, dies zu tun.

Normal war, dass Erdogan zu Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in die Regierungszentrale fuhr, um dort mit ihr zu sprechen. Und dass sich dem Gespräch eine Pressekonferenz anschloss, die 30 Minuten später begann als geplant – was bei derartigen Pressekonferenzen wiederum nichts Besonderes ist. Sie beginnen oft zu spät. Merkel bemühte sich, die Waage zu halten zwischen Entgegenkommen und Standhaftigkeit. Sie hieß ihren Gast vor den Pressevertretern willkommen und lobte, dass man über Gemeinsames ebenso sprechen könne wie über Strittiges.

So gebe es zahlreiche gemeinsame Interessen, etwa angesichts der Flüchtlingsfrage. Zudem wies die Kanzlerin auf die vielen türkischstämmigen Menschen in Deutschland hin, beklagte Attacken auf Moscheen hierzulande und betonte, dass die Wunden, die die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds geschlagen habe, „alles andere als geheilt“ seien. Merkel stellte jedoch ebenso tiefgreifende Differenzen fest. Dazu zählten alle Fragen der Rechtsstaatlichkeit und der Pressefreiheit. Weiter kritisierte sie, dass in der Türkei immer noch Deutsche in Haft sitzen.

Diplomatisches Tauziehen

Erdogan hob ebenfalls die Gemeinsamkeiten hervor. Man habe eine gemeinsame Haltung, was die Wirtschaftssanktionen der USA betreffe und was den Krieg in Syrien angehe. „Ich freue mich über die deutsche Unterstützung“, sagte er. Deutschland habe der Türkei vor allem sehr geholfen, was den Umgang mit mehr als drei Millionen syrischen Flüchtlingen in der Türkei angehe. „Diesen Prozess haben Sie erleichtert.“

Freilich ließ der Autokrat zugleich erkennen, was ihm nicht passt – und was er will. So erwähnte er die kurdische PKK, die in Deutschland stärker bekämpft werden müsse, woraufhin Merkel zurückgab, die PKK sei in Deutschland verboten und entsprechend alle ihre Aktivitäten. Der türkischen Seite ist das Vorgehen der Deutschen nicht hart genug. Überdies erklärte Erdogan, dass er die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen der PKK gleichgestellt wissen will. Dies lehnte Merkel ab. Dazu benötige man mehr Informationen, sagte sie. So entfaltete sich vor den Kameras ein kleines diplomatisches Tauziehen, bei dem beide Seiten den Schein wahren konnten – und lediglich vier Fragen zugelassen wurden.

Beim Umgang mit türkischen Journalisten gelang es nicht, den Schein der Normalität zu wahren. Nachdem Yigit abgeführt worden war und Kritik anhob, tat Regierungssprecher Steffen Seibert bei Twitter kund: „Wir halten es bei Pressekonferenzen im Kanzleramt wie der Deutsche Bundestag: keine Demonstrationen oder Kundgebungen politischer Anliegen. Das gilt völlig unabhängig davon, ob es sich um ein berechtigtes Anliegen handelt oder nicht.“

Neben dem Fall Yigit gab es den Fall des in der Türkei wegen angeblicher Spionage und Verrats zu einer Haftstrafe verurteilten und nach Deutschland geflüchteten Journalisten Can Dündar. Er hatte eine Akkreditierung für die Pressekonferenz erhalten, nahm dann allerdings nicht daran teil. Zuvor hatte die Türkei gedroht, die Pressekonferenz abzusagen. Die Entscheidung für eine mögliche Absage sei in einem Treffen mit mindestens zwei hochrangigen Delegationsmitgliedern nach einer Zusammenkunft mit weiteren türkischen Ministern in Berlin am Donnerstag gefallen. „Die türkische Seite hat ein Auslieferungsersuchen für Dündar laufen – da käme also jemand zur Pressekonferenz mit dem Präsidenten, der in der Türkei als Straftäter gesucht wird“, hieß es aus dem Umfeld des Präsidenten. Das wäre eine starke Konfrontation.

Die türkische Regierung hatte bereits vor dem Besuch Erdogans in Deutschland Medienberichten zufolge eine Auslieferung Dündars gefordert. Dazu sei eine „Terrorliste“ mit 69 Namen übergeben worden, berichtete die regierungsnahe Zeitung „Yeni Asir“ am Freitag. Auf Nachfrage sagte Erdogan, ginge es nach ihm, würde Dündar an die Türkei ausgeliefert. Nein, von Pressefreiheit hält der Mann vom Bosporus nichts. Das konnte man auch wieder in Berlin deutlich sehen.

Zur Sache

Deckname Böhnhardt

Zwei Beamte des sächsischen Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben vor ihrem Einsatz in Berlin rund um den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan den Namen des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt als Decknamen verwendet. Der Name des Mitglieds der NSU-Terrorzelle sei in einer Liste aufgetaucht, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Dresden mit. Die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann, sagte, das Ministerium habe davon aus der Presse erfahren. Dies sei „ein Vorgang des Freistaates Sachsen, deshalb kann ich dazu nichts sagen“. Die Betroffenen sollten laut LKA einen Aliasnamen wählen und damit ein Zutrittsdokument bekommen. Nähere Angaben machte das LKA zunächst nicht. Petric Kleine, Präsident des sächsischen LKA, zeigte sich entsetzt: „Das Verhalten der Beamten ist vollständig inakzeptabel, im höchsten Maße verantwortungslos und an Dummheit kaum zu überbieten. Es ist geeignet, die ansonsten gute Arbeit und das Ansehen meiner Beamten und der gesamten sächsischen Polizei nachhaltig zu schädigen. Das ist nicht hinnehmbar.“ Er entschuldigte sich auch bei den Angehörigen der NSU-Opfer. Gegen die Betroffenen sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden.