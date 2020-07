Mitgliederschwund quält auch die Evangelische Kirche in Deutschland. Eine Reformpapier liegt vor. (Arne Dedert /dpa)

Mehr als 200.000 Menschen sind 2019 aus den evangelischen Landeskirchen ausgetreten. Dazu kommt die Corona-Krise: Weil durch die Kurzarbeit Kirchensteuern wegfallen, rechnen die Kirchen in diesem Jahr mit 15 bis 20 Prozent weniger Einnahmen. Das muss man im Kopf haben, wenn man ein Papier liest, das die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) kürzlich vorstellte. Titel: „Kirche auf gutem Grund – elf Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche“. Seit 2017, also seit dem Reformationsjubiläum, über dessen Erfolg man geteilter Meinung sein kann, hatte ein Zukunftsteam daran gearbeitet.

Der Kirche geht es um eine langfristige Perspektive, und die aktuellen Entwicklungen haben die Bedeutung des Zukunftspapiers verstärkt: Wird tatsächlich alles umgesetzt, was sich die Autoren vorgenommen haben, wäre die evangelische Kirche nicht wiederzuerkennen. Sie wäre schlanker, effektiver und womöglich endlich auf das Wesentliche konzentriert. Doch bislang ist das Papier im evangelischen Deutschland bemerkenswert wenig diskutiert worden.

Dabei sind viele Forderungen gar nicht so neu: Die EKD will, dass die Landeskirchen mehr zusammenarbeiten. Sie will mehr Ökumene. Sie will mehr mit Organisationen von außen kooperieren, mehr Aufgaben im Kirchenamt der EKD in Hannover konzentrieren. Das sind sinnvolle, richtige und wichtige Ansätze. Denn die behäbigen Strukturen einer Volkskirche sind in einer Zeit, in der nur noch rund die Hälfte der Bevölkerung einer der beiden großen Kirchen angehört, schlicht und einfach überholt. Weswegen die EKD bei ihren Plänen gern radikaler sein dürfte.

Manche Erbhöfe schreien danach, endlich angegangen zu werden. Zum Beispiel das Kirchenbeamtentum: Macht es noch Sinn, dass die Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts Pfarrer auf Lebenszeit anstellen? Passt das noch in eine Zeit, in der Berufsbiografien vielfältig sind? Zumal man dadurch wie der Staat mit Pensionsverpflichtungen zu kämpfen hat und erkennbare Problemfälle, die in jedem Unternehmen längst gefeuert wären, nur schwer wieder loswird – die Bremische Evangelische Kirche kann davon auch so manches Lied singen.

Auf die Dinge konzentrieren, die man von ihr erwartet

Vor allem muss sich die Kirche auf ihre Kernbotschaften konzentrieren. Institute und Beauftragte für dieses und jenes oder Evangelische Akademien, in deren Veranstaltungen man mit Anfang 40 der Jüngste ist – das geht nicht mehr. Die Kirche sollte sich auf die Dinge konzentrieren, die man von ihr erwartet: Seelsorge und anspruchsvolle Gottesdienste auf der einen Seite, das wortgewaltige Eintreten für Menschen am Rande der Gesellschaft auf der anderen Seite.

Dabei sollte sie sich nicht verzetteln: Die Felder, in denen das DRK, der Bund für Umwelt und Naturschutz oder politische Parteien bessere Arbeit leisten, kann sie getrost diesen Gruppen – und in deren Reihen aktiven Kirchenmitgliedern – überlassen. Es muss eine Besonderheit sein, die ihr Gehör verleiht, wenn sich die Kirche öffentlich zu Wort meldet. Es braucht keine von Kirchenleuten mit Aufwand verfassten Papiere zu einem Thema, wo das Expertenwissen ganz woanders liegt.

Beim Klimaschutz zum Beispiel ist es wichtig, dass Kirchenleute unnötig Sprit schluckende Dienstwagen vermeiden, Gebäude isoliert sind und man sich um die vom Klimawandel betroffenen Partnerkirchen in der Dritten Welt kümmert. Im Grunde muss es der Kirche immer um zwei Fragen gehen: Was nutzt den Gemeinden vor Ort? Was führt Menschen zum Glauben an Gott?

Am Wichtigsten aber wird auf der EKD-Synode im November etwas anderes sein: Deutschlands Protestanten haben eine ungute Tendenz dazu, nötige Reformen zu zerreden. Am Ende geht man mit unzähligen Interessengruppen doch nicht so ins Gericht, wie es eigentlich angebracht wäre. Schließlich will man niemanden verletzen, irgendwie ist man doch eine große Familie. Das aber wäre in Zeiten dramatisch schrumpfender Mitgliederzahlen garantiert der falsche Weg. Deutschlands Kirchen werden ihr Schiff nur wieder flott bekommen, wenn sie sich vom Ballast der Vergangenheit möglichst grundlegend befreien.