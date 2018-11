Elisabeth Motschmann. (Frank Thomas Koch)

Elisabeth Motschmann: Als junge Frau hatte ich immer das Gefühl, dass ich extrem viel arbeiten und leisten muss, um es nach oben zu schaffen. Mein Geschlecht hat meiner politischen Karriere aber glücklicherweise fast nie im Wege gestanden.

Sobald ich allerdings Kinder hatte, war ich sehr sparsam mit Abend- oder Wochenendterminen. Ich konnte nicht auf jeden Parteitag oder jeden Kongress gehen, um dort Netzwerke zu pflegen. Das habe ich schon als Nachteil empfunden. Den männlichen Kollegen wurde meist von ihren Frauen der Rücken freigehalten.

Ich bin in die Politik gegangen, weil ich dieses Feld nicht den Männern überlassen wollte. Ich wollte aktiv mitgestalten und nicht nur auf der Zuschauerbühne sitzen und mich beklagen. Mir persönlich ist es als Politikerin immer sehr gut gegangen. Mir wurde in der Bremer CDU viel zugetraut, deshalb kann ich mich nicht beklagen. Aber viele Frauen haben es nach wie vor schwer, Führungspositionen in Parteien zu bekommen.

"Wir brauchen in Führungspositionen Frauen wie Männer"

Es gibt sie, die gläserne Decke. Aber deshalb zu glauben, man müsse tougher oder emotionslos sein, um sich durchzusetzen – auf diesen Pfad sollten sich Frauen nicht begeben. Wir brauchen in Führungspositionen Frauen wie Männer. Dazu gehört aber auch, dass Frauen sich mehr zutrauen. Wir haben zu viel Selbstzweifel und Selbstkritik. Wir Frauen sind für jede Position genauso hervorragend ausgebildet und geeignet wie Männer.

Ich ärgere mich immer wieder, dass Frauen selten als Experten in Talkshows eingeladen werden – besonders zu Themen wie Sicherheitspolitik, Terrorismus und Extremismus. Dabei gibt es in allen Fachbereichen sehr viele und sehr gute Expertinnen. Das sind Benachteiligungen von Frauen, die sehr subtil sind und trotzdem immer offensichtlicher werden. Die Gleichberechtigung ist noch nicht vollendet. Benachteiligungen für Frauen sehe ich überall: Warum heißen im Innenministerium mehr Staatssekretäre „Hans“, als es dort insgesamt Frauen gibt? Warum sitzen wir in so wenigen Findungskommissionen, Jurys und Vorständen? Da gibt es viel Nachholbedarf. Wir sehen auch in allen Parlamenten, dass es deutlich weniger Frauen gibt, leider auch in der CDU-Bundestagsfraktion.

"Frauen fehlen in vielen Themenbereichen"

Natürlich wählen weibliche Politikerinnen oft Themenfelder wie Familien-, Frauen- oder Gesundheitspolitik. Dafür fehlen Frauen in vielen anderen Themenbereichen. Aber auch wenn Türen mitunter für Frauen manchmal verschlossen sind: Wir müssen durchgehen, an den Türen rütteln und uns Zutritt verschaffen. Wir sollten den Finger heben und dürfen nicht einfach warten, bis wir gefragt werden.

So habe ich es bei der Münchner Sicherheitskonferenz gemacht, wo der Frauenanteil nur bei zehn Prozent lag. Obwohl ich Mitglied des Auswärtigen Ausschusses bin, war es schwer, eine Einladung zu bekommen. Aber ich habe einfach nicht locker gelassen. Mir kann keiner erzählen, dass keine Frauen zu finden sind, die sich mit Sicherheitspolitik beschäftigen.

In den Plenumsdiskussionen im Bundestag merke ich immer wieder: Jede Frau, die dort spricht, ist ein Vorbild für andere Frauen. Deswegen müssen wir mehr in die Öffentlichkeit drängen, und wir müssen uns sichtbar machen. Frauen bewähren sich genauso qualifiziert wie jeder Mann.

Ich wünsche mir, dass Frauen sich mehr zutrauen und Erfolg auf ihrem beruflichen Weg haben. Männer räumen nicht einfach einen Platz, um ihn einer Frau zu überlassen. Frauen müssen sich mit Arbeit, Kompetenz und einem engagierten Auftreten den Weg bahnen.

Zur Person:

Elisabeth Motschmann (66) ist CDU-Politikerin und seit 2013 Abgeordnete im Deutschen Bundestag sowie seit 2007 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft.