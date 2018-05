Das Bremer Landesparlament hat beschlossen, dass Kitas in Bremen ab August 2019 beitragsfrei werden. Laut Studie geht der Beschluss aber am eigentlichen Wunsch der Eltern vorbei, fasst Bertelsmann zusammen. (dpa)

Die Mehrheit der Eltern, die zurzeit für den Kindergartenplatz bezahlen, ist bereit, mehr Geld für bessere Kitas auszugeben. Das hat eine Studie der Bertelsmann-Stiftung herausgefunden. 56 Prozent der zahlenden Eltern aus Niedersachsen und 55 Prozent der Eltern aus Bremen würden dies tun. Qualität vor Beitragsfreiheit – diese Präferenz haben laut der Befragung die meisten zahlenden Eltern in Deutschland – egal, ob arm oder reich, sagte Studienprojektleiterin Kathrin Bock-Famulla. Politiker in Niedersachsen und Bremen entscheiden laut Bertelsmann deshalb am Wunsch der Eltern vorbei. Denn ab August sollen alle Eltern in Niedersachsen nicht mehr für den Kindergartenbesuch ihrer drei- bis sechsjährigen Kinder bezahlen müssen. In Bremen wird dies ein Jahr später der Fall sein. Das hat das Landesparlament im März beschlossen.

Die Bremer Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht die Studienergebnisse mit gemischten Gefühlen: „Das grundlegende Problem ist doch, Eltern vor die Wahl zu stellen: Weniger Qualität und dafür umsonst oder mehr Qualität und höhere Beiträge“, sagte Landesvorstandssprechern Christian Gloede. Die GEW spricht sich für ein bundesweites Kita-Qualitätsgesetz aus. Dabei soll darauf geachtet werden, dass der Reichtum (oder die Armut) einer Kommune nicht ausschlaggebend für die Entwicklungsbedingungen insbesondere von Armutsrisiko betroffener oder armen Familien ist, so Gloede weiter.

Ähnlich bewertet das auch die Zentrale Elternvertretung (ZEV) in Bremen. „Generell befürworten wir die Beitragsfreiheit, aber bitte nicht auf dem Rücken der Kinder“, sagte ZEV-Sprecherin Stephanie Lichtenberg. Laut der Elternvertreter wünschen sich die Erziehungsberechtigten für ihren Nachwuchs vor allem Verlässlichkeit und eine gute Betreuung – im Notfall eben auch gegen Gebühren. „Doch Bremen baut weiterhin aus, ohne ausreichend Fachpersonal zu haben“, sagte Lichtenberg. Auch die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen warnt, Beitragsfreiheit der Qualitätsverbesserung vorzuziehen. „Längst überfällig ist eine angemessene Bezahlung von Fachkräften, auch in der Ausbildung“, sagte der Leiter des Bremer Landesverbandes, Carsten Schlepper.

Kita-Beiträge belasten laut der Studie ärmere Familien überproportional. Eltern, die über weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens verfügen, zahlen pro Monat im Mittelwert 118 Euro – zehn Prozent des Haushaltsnettos. Bei den übrigen Familien sind es im Mittelwert 178 Euro. Werte speziell für Niedersachsen und Bremen hat die Studie nicht erhoben.

Um den Wegfall der Elterngebühren zu kompensieren, gibt Niedersachsen den Kommunen einen Millionenbetrag. Fürs laufende Jahr hat das Land in seinem Nachtragshaushalt 109 Millionen Euro eingeplant. Für 2019 sind 270 Millionen Euro veranschlagt. Zusätzlich sollen die Kommunen bis 2022 insgesamt 328 Millionen Euro Bundesmittel für frühkindliche Bildung erhalten. Mehr als die Hälfte davon sollen sie einsetzen, um die Qualität zu verbessern – indem sie neue Erzieher einstellen, den Beschäftigten einen höheren Lohn bezahlen und mehr Eltern Kita-Plätze anbieten.

Studie: 10.490 Eltern wurden befragt

Die Grünen in Niedersachsen kritisierten diese Schwerpunkt-Setzung: „Die Landesregierung muss die Bedenken der Eltern und Fachleute ernst nehmen, mehr in die Qualität investieren und dann schauen, was für die Beitragsfreiheit übrig bleibt – nicht anders herum“, sagte die Bildungsexpertin der Grünen, Julia Hamburg.

In Niedersachsen gingen 2017 mehr als 93 Prozent der drei bis sechs Jahre alten Kinder in eine Kita. Bezahlen mussten laut der Bertelsmann-Studie 81 Prozent der niedersächsischen Eltern und 87 Prozent der Eltern aus Bremen. In Niedersachsen liegt der Mittelwert für Kita-Gebühren und Zusatzgebühren wie Mittagessen, Hygieneartikel oder Ausflüge bei 6,6 Prozent des Einkommens. In Bremen bei 5,9 Prozent. Bundesweit liegt der Wert bei 5,7 Prozent.

Die Studie beruht laut Bertelsmann auf zwei bundesweit teilweise in Kooperation mit Infratest-Dimap erhobenen separaten Befragungen von insgesamt 10.490 Eltern. Um Kindergärten zu verbessern, schlägt die Stiftung vor, mehr Kinderbetreuer sowie mehr Leiter einzustellen, die sich nur auf die Leitungsaufgabe konzentrieren können. In Niedersachsen sei ein Betreuer durchschnittlich für mehr als acht Drei- bis Sechsjährige zuständig – in Bremen durchschnittlich für etwa 7,5 Kinder.

