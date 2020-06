Bundesaußenminister Heiko Maas will mit Premier Benjamin Netanjahu über Israels Annexionspläne reden. (Von Jutrczenka/DPA)

Monatelang hat Außenminister Heiko Maas (SPD) wegen den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie seine internationale Arbeit vor allem mit Video-Diplomatie erledigt. Die erste außereuropäische Reise nach dem Lockdown dürfte für den Minister nun eine besonders heikle werden. Maas fliegt an diesem Mittwoch nach Israel, wo er als erster hochrangiger Vertreter eines anderen Staates mit der neuen Regierung der nationalen Einheit verhandeln will. Er trifft Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Außenminister Gabi Aschkenasi und Verteidigungsminister Benny Gantz.

Der deutsche Außenminister will verhindern, dass die Regierung Netanjahu ihren im Koalitionsvertrag festgehaltenen Plan umsetzt, gemäß dem Nahostplan von Donald Trump jüdische Siedlungen auf palästinensischem Gebiet und das Jordantal im palästinensischen Westjordantal zu annektieren. Innerhalb der EU kommt der deutschen Position zu Israel eine ganz besondere Bedeutung zu. Traditionell vermitteln die Deutschen wegen ihres besonderen Verhältnisses zu Israel zwischen abweichenden Positionen, versuchen besonders harte Vorstöße gegen Israel oft durch Kompromisse abzuschwächen.

Am 1. Juli übernimmt Deutschland zudem die EU-Ratspräsidentschaft. An diesem Datum, so hat Netanjahu angekündigt, werde die Annexion beginnen, die eine Mehrheit der Israelis begrüßt. Der Premier will Fakten schaffen, weil er um die Wiederwahl von Trump im November fürchten muss. Der hatte seinen Schwiegersohn Jared Kushner mit der Ausarbeitung des Nahostplans betraut, der sich nun aber anderen Aufgaben widmet.

Einig ist sich die EU zwar in dem Willen, an der Zwei-Staaten-Lösung festzuhalten, und in der Einschätzung, dass die Annexion völkerrechtswidrig wäre. Kein Konsens zeichnet sich aber ab, ob rhetorischen Verurteilungen auch harte Konsequenzen wie etwa Sanktionen gegen Jerusalem folgen sollten. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn legt das nahe, wenn er jüngst an die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 erinnerte und verlangte, auf Israel „Druck zu machen“. Auf die Annexion der Krim hatte die EU mit Sanktionen reagiert, die bis heute in Kraft sind. Mitte Mai endete ein Treffen der 27 EU-Außenminister zum Thema ohne Ergebnis. Außenbeauftragter Josep Borell konnte anschließend lediglich vage verkünden, man halte an der Zwei-Staaten-Lösung fest.

Die Palästinenser lehnen Trumps Plan entschieden ab, drohen ihrerseits mit unilateralen Schritten. Der US-Präsident stellt ihnen zwar einen eigenen Staat in Aussicht, diktiert aber Bedingungen, die es in sich haben. Israels Staatsgebiet soll sich um die rund 200 Siedlungen im Westjordanland und im Jordantal erweitern. Etwa 30 Prozent ihres Gebietes müssten die Palästinenser aufgeben, würden dafür als Ausgleich Landstriche im Süden Israels erhalten. Ihr zukünftiger Staat würde demnach aus nicht zusammenhängenden Flächen bestehen. Die Palästinenser müssten ihr religiöses und politisches Zentrum aufgeben, wenn Jerusalem ungeteilte Hauptstadt Israels würde.

Neben dem Verstoß gegen das Völkerrecht beunruhigt die deutsche Seite die Gefahr, dass die Annexion die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten erodieren lässt sowie weitere regionaler Instabilität provoziert. Weil das Jordantal zwischen der Ostgrenze Israels und dem Nachbarn Jordanien verläuft, hat sich das Verhältnis zwischen Jerusalem und der Regierung in Amman massiv verschlechtert, die zu den kooperativsten Kräften in Arabien zählt. Der jordanische König Abdullah drohte, das Friedensabkommen zwischen beiden Staaten zu kündigen. Maas reist von Jerusalem nach Amman weiter. Von dort aus will er auch ein Gespräch mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Schtaje führen.