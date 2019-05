Klein, gelb, flauschig: Wenn sie weiblich sind, können Küken Legehennen werden. Sind sie männlich, sind sie für die Industrie nicht brauchbar, da sie später keine Eier legen können und zu wenig Fleisch liefern, um als Masthühner zum Einsatz zu kommen. Also werden sie zurzeit noch getötet. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet nun, ob das Kükentöten weiterhin erlaubt sein soll. (Jens Büttner)

Ihr Leben endet, kurz nachdem es begonnen hat. Es gibt sogar einen eigenen Namen für sie: Eintagsküken. Eintagsküken haben aus Sicht der Industrie zwei entscheidende Makel, wenn sie männlich sind: Sie können später keine Eier legen. Und um Masthühner sein zu können, liefern sie zu wenig Fleisch. Legehennen-Brütereien haben deshalb keine Verwendung für sie. Also müssen diese Küken sterben. Über 45 Millionen waren es in Deutschland im vergangenen Jahr, mehr als die Hälfte davon in Niedersachsen.

Das Kükentöten könnte ab der kommenden Woche verboten sein. Denn in Leipzig entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz darüber, ob es für das millionenfache Töten einen „vernünftigen Grund“ gibt, denn nur unter dieser Voraussetzung ist laut Tierschutzgesetz eine Tötung erlaubt. Das nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerium hatte 2013 mit einem Erlass die Tötung untersagt, zwei Brütereien hatten daraufhin geklagt und in erster und zweiter Instanz Recht bekommen.

Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht Münster in seiner Urteilsbegründung „menschliche Nutzungsinteressen“ und „ethische Gesichtspunkte“ abgewogen und festgestellt, dass die Tötung der Küken „Teil der Verfahren zur Versorgung der Bevölkerung mit Eiern und Fleisch“ sei.

Der Deutsche Tierschutzbund widerspricht dieser Auslegung, und deshalb kann es aus der Sicht von Thomas Schröder an diesem Donnerstag nur eine Entscheidung geben. „Wirtschaftliche Interessen können niemals ein vernünftiger Grund für das millionenfache Töten von Tieren sein“, sagt der Tierschutz-Präsident, „jedes andere Urteil wäre ein ethischer Skandal.“

Auch die rot-schwarze Landesregierung in Niedersachsen, Hochburg der deutschen Geflügelzucht, hat eine Erwartung an das Urteil. Eigentlich hätte das Kükentöten auch in Niedersachsen längst verboten sein sollen, es gibt bis heute aber nur eine Übergangsregelung. Aktuell ist das Schreddern von Eintagsküken verboten, erlaubt ist dagegen weiterhin das Töten – unter der Bedingung, dass die Küken vergast und anschließend an Zoos oder Tierhandlungen als Futter verwertet werden.

ZDG schlägt Alarm

Leipzig könnte das massenhafte Töten nun verbieten. Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) schlägt für diesen Fall Alarm. „Ein Verbot des Kükentötens ohne praxistaugliche Alternative und ohne Übergangsfrist wird mittelfristig zu erheblichen Lücken bei der Verfügbarkeit von Jung- und Legehennen und entsprechend bei der Versorgung der deutschen Bevölkerung mit Eiern führen“, teilt der Verband mit, der die Interessen von 8000 Puten-, Hähnchen- und Gänseerzeugern sowie Geflügelschlachtereien und dem Bundesverband Deutsches Ei vertritt.

Friedrich-Otto Ripke, Präsident des ZDG, sagt: „Die Branche will die Praxis beenden, aber dafür brauchen wir eine Übergangszeit.“ Eine Übergangszeit, bis „eine praxistaugliche Alternative vorliegt“. An einer Alternative wird seit Jahren geforscht. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte vergangenen Herbst einen Durchbruch in der Forschung angekündigt. Tatsächlich ist nach Jahren des Stillstandes Bewegung in das Thema gekommen.

„RespEGGt“ steht seit Ende des vergangenen Jahres auf Eiern, die der Rewe-Konzern ins Programm aufgenommen hat. Hierbei handelt es sich um Eier, die aus einer neuen Produktlinie kommen. Am achten Bruttag wird den Eiern Flüssigkeit abgezapft, um damit das Geschlecht der Embryonen bestimmen zu können.

Eier zu Tierfutter verarbeitet

Wird ein bestimmtes weibliches Hormon nachgewiesen, werden die Eier bis zum Ende ausgebrütet, fehlt das Hormon, werden die Eier zu Tierfutter verarbeitet. Männliche Küken werden also vor dem Schlüpfen aussortiert. Rewe verkauft seit der Markteinführung über 100 000 Eier dieser Sorte pro Woche.

„Wir sind mit der Nachfrage zufrieden“, sagte Rewe-Sprecher Andreas Krämer dem WESER-KURIER. In 380 Märkten stehen Eier mit dem Aufdruck „RespEGGt“ in den Regalen, bis Ende des Jahres sollen 500 Läden mitmachen.

Die Eier werden in Sechserkartons verkauft und sind pro Paket rund zehn Cent teurer. Bei Rewe sieht man in der Methode der frühen Geschlechtsbestimmung Potenzial. Außer einer Lizenzgebühr von ein bis zwei Cent pro Ei will Rewe Brütereien das Verfahren ab 2020 als kostenlose Dienstleistung anbieten. „Brütereien müssen uns nur einen Raum und einen Stromanschluss zur Verfügung stellen“, sagt Krämer.

Die Branche ist von dieser Technik noch nicht überzeugt. Eine zweite Methode, mittels eines Lasers bereits am dritten Tag ins Ei zu schauen, wird noch erprobt. Die Branche ist erst bereit, aufs Kükentöten zu verzichten, wenn bestimmte Forderungen erfüllt sind, unter anderem eine flächendeckende Verfügbarkeit der Technik, eine Sortierkapazität der neuen Maschinen von 100 000 Eiern pro Tag und eine Genauigkeit von 95 Prozent bei der Bestimmung des Geschlechts. „Das ist aktuell nicht der Fall“, heißt es. Deshalb erwartet der Verband eine Bestätigung der vorangegangenen Urteile. „Zu befürchten ist ansonsten eine Verlagerung der Brütereien ins Ausland, wo das Kükentöten weiter praktiziert würde.“

„Die Branche hatte Jahrzehnte lang Zeit, etwas zu ändern, blieb aber untätig“, sagt Tierschutzbund-Präsident Schröder, „sollte das Töten weiter erlaubt bleiben, dann geht jetzt jedes einzelne getötete Küken auf das persönliche Schuldkonto der jetzigen Bundesministerin und im Besonderen auch der Bundeskanzlerin, die sich seit ihrem Amtsantritt mit keiner von ihr eingesetzten Bundesregierung um eine grundlegende Lösung gekümmert hat.“ Das letzte Wort in diesem Streit haben nun die Richter.