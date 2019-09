Hört nach 18 Jahren an der Verdi-Spitze auf: Gewerkschaftsboss Frank Bsirske. (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Kampf, Konflikte, aber auch Kompromisse prägten Frank Bsirskes Zeit an der Spitze der Gemischtwaren-Gewerkschaft Verdi. Nach 18 Jahren hält Deutschlands dienstältester Gewerkschaftsführer an diesem Montag auf dem Bundeskongress seinen letzten Mal Rechenschaftsbericht. Er hinterlässt eine Organisation, die gut aufgestellt ist, aber auch vor großen Herausforderungen steht.

Als Bsirske 2001 die Führung der damals neu gegründeten Dachgewerkschaft übernahm, wehte ihr ein eisiger Wind entgegen. Die Mitgliederzahlen erodierten, die Organisationen bekamen im Osten kein Bein auf den Boden, die Zersplitterung schwächte sie in Arbeitskämpfen. Die Gewerkschaften hatten das Image eine politischen Dinosauriers, dessen Ende gekommen sei.

Das dem nicht so gekommen ist, ist auch ein Verdienst Bsirskes. Er hat die divergierenden Kräften in seinem Laden zusammengehalten, konnte vor allem in den vergangenen Jahren bemerkenswerte Lohnzuwächse herausholen, ohne Verdi gebe es keinen fächendeckenden Mindestlohn. Doch Bsirske hat es Freund und Feind nicht immer leicht gemacht. Für die „FAZ“ war er „der letzte Hardliner“, tatsächlich sorgte Verdi mit wochenlangen Streiks in Kitas und an Flughäfen auch für viel Ärger.

Tarifflucht, Lohndumping, Online- und Home Office-Arbeit sind Herausforderungen, die nun auf den designierten Nachfolger Frank Werneke zukommen. Diese wichtigen Themen zeigen: Eine funktionierede Demokratie braucht starke Gewerkschaften.