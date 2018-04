Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) will unter anderem fünf Kampfdrohnen vom israelischen Herstellers IAI für mehr als eine Milliarde Euro anmieten. (dpa)

Man kann es obszön nennen: Der Neubau einer Korvette – und das ist ein eher kleines Kampfschiff – kostet etwa so viel wie der Neubau eines mittelgroßen Krankenhauses. Warum komplexe Waffensysteme so ungeheuer teuer sind, kann man ganz sachlich benennen: Oft sind es Neuentwicklungen, die Stückzahlen sind winzig und aus strukturpolitischen Gründen werden oft mehr Unternehmen beteiligt als eigentlich notwendig. Zudem gibt es während der Produktionszeit immer wieder Nachforderungen aus der Truppe, was das neue Gerät alles können muss.

Aber Rüstungsdebatten sind immer auch emotional. Da sollen bewaffnungsfähige Drohnen von Israel geleast werden, prompt klagt der Linken-Abgeordnete Höhn, dass dann „am Joystick über Leben und Tod entschieden werde“. Dabei ist auch das Leben von Soldaten schützenswert – zumal der eigenen, wenn sie mit Parlamentsmehrheit in einen Einsatz geschickt werden. Anders geht es nicht in Deutschland, und das ist gut so. Es bedeutet aber auch, dass die Volksvertreter schon weit vorher, nämlich bei der Ausrüstung der Truppe, Verantwortung für Soldatenleben tragen. Sie sollten sich mal mit Afghanistan-Veteranen über den Wert von Kampfdrohnen unterhalten. Oder über Hubschrauber und Transportflugzeuge, die tatsächlich fliegen und transportieren.

Dass Wehrministerin von der Leyen nun sechs „Hercules“ aus US-Produktion beschaffen will, ist eine Ohrfeige für Airbus und deren Pannenflieger A 400M. Das Gleiche gilt für die verlängerte Miete ukrainischer Antonov AN 124. Man erinnere sich: Es gab mal Pläne, die in Lizenz in Lemwerder zu bauen. Leider war dann die „europäische Verteidigungsidentität“ wichtiger. Für die kann sich aber kein Soldat im Einsatz etwas kaufen. Von der Leyen zieht nun endlich Konsequenzen aus den Fehlern ihrer Vorgänger. Der SPD-Finanzminister Scholz und seine Parteifreunde im Parlament sollten ihr dabei nicht in den Arm fallen.