Kommentar zur Europa-Rede der Bundeskanzlerin

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Endlich mal Klartext

Detlef Drewes

Angela Merkel trat vor dem Europaparlament in Straßburg überzeugend auf, selbstsicher wie nicht wirklich oft in der jüngeren Vergangenheit. Sie benannte klar, was schiefläuft, schreibt Detlef Drewes.