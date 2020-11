Eröffnet am 25. November im ZDF den Reigen der TV-Jahresrückblicke: Markus Lanz. (Fabian Bimmer /dpa)

Es weihnachtet schon wieder sehr. Seit Wochen sind in den Supermärkten die Regale mit Lebkuchen, Schoko-Nikoläusen und Baumschmuck gefüllt, warten in Gartencentern eingetopfte Tannen und Fichten auf ihre Abholung. Und Spitzenpolitiker werden nicht müde, uns immer wieder zu erzählen, ihr neuer Lockdown diene auch dem Zweck, ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen – mit Kerzenschein im Kreis unserer Lieben.

Abwarten. Sicher ist nur, dass Covid-19 diesmal mitfeiert. Und weil offenbar auch in kontaktverarmten Zeiten alles immer viel eher passieren muss als früher, fangen nun auch die TV-Jahresrückblicke vorzeitig an. Markus Lanz, der Südtiroler Plauderer, macht am 25. November im ZDF den Anfang. Und da steht in seinem Abgesang, wer hätte es gedacht, natürlich Corona im Mittelpunkt.

Mehr zum Thema Einzelhandel: Erledigungen dieses Jahr früher Händler strecken Weihnachtsgeschäft Trotz des „Wellenbrecher-Lockdown“ wenige Wochen vor den Festtagen setzt der Einzelhandel ... mehr »

Vielleicht wird am Rande noch erwähnt, dass 2020 das große Beethoven-Jahr hätte sein sollen. Aber es war den Regierenden wichtiger, erst die Baumärkte wieder zu öffnen, bevor Buchläden und noch viel später Kinos, Konzert- und Theatersäle dran waren. Bis es die wieder als Erste beim zweiten Lockdown erwischte. Dafür dürfen nun aber Möbelhäuser oder Küchenstudios besucht werden, Gemäldegalerien und Museen wieder nicht. So viel zur amtlichen Abwertung der deutschen Kultur: Sie kann erst mal weg.

Vielen Zeitgenossen reicht daher dieses Corona-Jahr mit all den unschönen Begleitumständen samt einem Übermaß an medialer Berichterstattung bereits gründlich. An manchen Tagen drehten sich bis zu 70 Prozent der Berichte in den Nachrichten von ARD und ZDF um die Corona-Pandemie. Hinzu kamen gefühlte 200 Talk-Shows mit ihren oftmals düsteren Warnern und Mahnern.

Der November trägt den Trauerflor

Muss man sich das wirklich alles noch einmal in einer Rückblick-Endlosschleife der TV-Anstalten antun? „Ach, dieser Monat trägt den Trauerflor“, dichtete Erich Kästner 1955 über den November. Da konnte er natürlich nicht ahnen, dass 65 Jahre später dieser dunkle Monat den Menschen noch mehr aufs Gemüt schlagen würde, weil sie nicht mal mehr in Restaurants dürfen, ins Fitnessstudio oder ins Schwimmbad, auf den Fußballplatz oder ins Stadion.

Was bleibt da übrig, als Nudeln zu horten oder Mehl und Hefe zum Backen von Unmengen an Pandemie-Broten. Und so viel Toilettenpapier, dass mancher damit die nächsten drei Jahre als Mumie zum Karneval gehen könnte – wenn er irgendwann mal wieder stattfindet.