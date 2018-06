Für die Kanzlerin Angela Merkel wird der EU-Gipfel zum Endspiel. (dpa)

Es läuft einfach nicht für die Kanzlerin. Und zu allem Überfluss ist nun auch noch Jogi Löws Team bei der WM in Russland die Luft ausgegangen. Also keine Atempause im Kreis der Fußball-Nationalmannschaft, kein Daumendrücken im Achtelfinale auf irgendeiner Ehrentribüne. Die Marke Deutschland hat das Pech für sich gepachtet – Angela Merkel geht es wie dem amtierenden Weltmeister: Sie arbeitet hart, aber hilflos für den Erfolg, steht am Ende mit leeren Händen da, vielleicht auch mit dem Verlust des Titels. Keine Unterstützung für Merkels Asylpolitik auf dem kleinen EU-Gipfel am Sonntag. Im Gegenteil: Statt über bilaterale Rückführungsabkommen wird über ein Dichtmachen der Außengrenzen gesprochen.

Mehr zum Thema Gipfel im Kanzleramt Koalition einigt sich beim Baukindergeld Vier Stunden saßen SPD und Union zusammen, um über diverse Themen zu beraten. Jetzt hat sich Volker ... mehr »

Das ist Wasser auf die Mühlen der CSU, und ein Mühlstein um Merkels Hals. Und auf dem Koalitionsgipfel nur Durchhalteparolen. Für die Kanzlerin wird der EU-Gipfel zum Endspiel. Sie, die so oft die erfolgreiche Strippenzieherin war, ist jetzt ziemlich isoliert. Sollte sich Seehofer nicht mehr einfangen lassen, könnte es tatsächlich zum Aus für die Regierung Merkel kommen. Fußball und Politik wären dann eine Schicksalsgemeinschaft.