Die aktuelle Debatte zu den Gefahren des Rechtsextremismus ist dringend erforderlich. Zugleich sollte das großartige Engagement der Zivilgesellschaft gegen Rassismus und Gewalt gesehen werden. Jede zweite Person über 16 Jahren hat sich seit 2015 für Flüchtlinge engagiert.

Und auch aktuell sind noch 19 Prozent als aktive Helfer, Spender oder Unterstützer aktiv, wie aus der Studie „Engagement in der Flüchtlingshilfe“ des Instituts für Demoskopie Allensbach hervorgeht. Das überwiegend ehrenamtliche Engagement Tausender Menschen hat viel dazu beigetragen, dass seit 2015 von einer weit beachteten Willkommenskultur in Deutschland gesprochen werden kann. Aus Kontakten, die aus der Not entstanden sind, sind Freundschaften und in einigen Fällen sogar familiäre Verbindungen entstanden.

Als Motivation für ihr Engagement geben viele der Ehrenamtlichen an, das Miteinander verbessern und sich gegen Rassismus einsetzen zu wollen. Dieses Engagement haben auch die über 200 000 Teilnehmenden bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus im März gezeigt. Insgesamt wurden 1850 Veranstaltungen während der Aktionswochen gemeldet.

Die Wochen der Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus finden seit 1995 alljährlich um den 21. März, den Internationalen Tag gegen Rassismus, im gesamten Bundesgebiet statt. Die Veranstaltungszahl wächst kontinuierlich, und das Programm ist dabei so vielfältig wie die Akteure: Neben klassischen Veranstaltungsformen wie Vorträgen, Ausstellungen und Diskussionen gibt es zahlreiche Aktionen wie etwa interkulturelle Kochabende oder Toleranz durch Tanz.

Öffentliche Würdigung des Engagements

Insgesamt wünscht sich der Großteil der Bevölkerung mehr soziale Gerechtigkeit und ein gutes Zusammenleben – die Vielfalt unserer Gesellschaft wird von den meisten Menschen positiv eingeschätzt und durch politische Programme gefördert. Berichtet wird allerdings viel häufiger von Negativbeispielen, steigender Unzufriedenheit oder von Parteien, die nur so tun, als verkörpern sie die Stimme des Volkes. Es wird mehr über Täter gesprochen als mit den Opfern.

Es ist wichtig, das Bewusstsein dafür zu stärken, wie viele Menschen sich täglich gegen Rassismus und für ein respektvolles Miteinander einsetzen. Die großartige Leistung der vielen Engagierten sollte nicht beiläufig registriert, sondern öffentlich gewürdigt werden. Diese Wertschätzung kann dazu beitragen, dass die positive Grundstimmung gestärkt wird und rassistische Einstellungen abgebaut werden.

Zur Person

Unser Gastautor ist Referentin bei der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus mit Sitz in Darmstadt und Mitglied der Leitungsgruppe von Schulter an Schulter (SAS).