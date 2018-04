(Frank Thomas Koch)

Wir haben sie also endlich. Eine neue Bundesregierung ist im Amt und nimmt ihre Arbeit auf. Aber das Aufatmen in Wirtschaft und Gesellschaft ist verfrüht, denn leider steuert die kleine Große Koalition einen falschen Kurs. Die Pläne der neuen Bundesregierung, wortreich auf fast 200 Seiten Koalitionsvertrag zusammengestellt, enthalten wenig Gutes für Unternehmen und Leistungsträger dieses Landes.

Allem voran fehlt die seit Jahren überfällige Entlastung der Mittelschicht. Die stetigen Mahnungen der Wirtschaftsweisen haben keinen Eingang in die Pläne der Koalition gefunden: SPD und Union wollen kein Abschmelzen des so genannten Mittelstandsbauches, keine Anpassung des Einkommensteuertarifs an die Verbraucherpreise, keine Abschaffung des Solidaritätszuschlages zum rechtlich fälligen Termin mit Auslaufen des Solidarpaktes 2019. Noch zu Beginn der Gespräche mussten sogar Steuererhöhungsforderungen der SPD abgewehrt werden.

Dabei waren die Parteien durchaus mit Entlastungsversprechen angetreten. Bei Licht betrachtet ist davon nicht viel übrig geblieben. Den Soli wollen die Koalitionäre zwar schrittweise abschaffen. Tatsächlich will die Regierung damit aber erst im allerletzten Jahr der Legislaturperiode anfangen – und auch das nur zum Teil. Jene zehn Prozent, die fast die Hälfte des bisherigen Gesamtaufkommens zahlen, sind ausgenommen.

Statt aber den Fokus auf das Erwirtschaften zu richten und damit Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand auch für die Zukunft zu sichern, setzt die neue Bundesregierung auf Symbolpolitik gegen vermeintliche Missstände. So wird ein angeblich massenhafter Missbrauch der sachgrundlosen Befristungen behauptet, obwohl befristete Beschäftigungen nur einen kleinen Teil aller Arbeitsverhältnisse ausmachen – und noch dazu im öffentlichen Sektor wesentlich häufiger anzutreffen sind als in der Privatwirtschaft. Aber statt mit gutem Beispiel voranzugehen und Befristungen im öffentlichen Dienst zu begrenzen, richtet sich die vorgesehene Regulierung allein gegen private Unternehmen.

Auch mit ihren Plänen zur Einführung einer befristeten Teilzeit betreibt die Koalition Spiegelfechterei. Die Realität in den Unternehmen ist doch eine völlig andere: Die deutschen Unternehmer hindern jedenfalls niemanden an einer Rückkehr zur Vollzeit, im Gegenteil. Als engagierte Arbeitgeber, denen die Perspektiven für Frauen in der Wirtschaft ein Herzensanliegen sind, werben sie oft händeringend um eine Erhöhung der Arbeitszeit gerade unter ihren weiblichen Teilzeitbeschäftigten. Diese Beispiele zeigen: Die Groko sollte auf mehr Wirtschaftsorientierung umsteuern. Entlastung statt Belastung sollte den Kurs markieren.

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist geschäftsführende Gesellschafterin der Peter-Braun-Personalberatung. Neben der Chemischen und Investitionsgüter-Industrie und dem Handel ist die maritime Wirtschaft ihr Beratungsschwerpunkt.