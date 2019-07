Opferentschädigung in Deutschland ist gut. Und sie muss es auch bleiben. Die Bundesregierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, das soziale Entschädigungsrecht zu reformieren, die Leistungsansprüche, wie sie bislang in Opferentschädigungsgesetz und Bundesversorgungsgesetz formuliert worden sind, in einem neuen Sozialgesetzbuch XIV zu regeln. Der Weiße Ring, Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität, ist seit seiner Gründung vor mehr als 40 Jahren die Stimme der Opfer – auch auf der politischen Bühne in Berlin – und begleitet dieses Gesetzgebungsverfahren von Anfang an.

Anfang dieses Monats hat das Bundeskabinett nun eine Reform dieses sozialen Entschädigungsrechts beschlossen, die in ihrer jetzt vorliegenden Form von unserer Organisation begrüßt wird. Als Ergebnis eines fortgesetzten und konstruktiven Austauschs zwischen dem Weißen Ring und dem Bundesozialministerium von Hubertus Heil ist dabei ein Entschädigungsrecht auf den Weg gebracht worden, das Opfern und ihren Angehörigen entscheidende Verbesserungen bringen wird.

Wir haben an diesem Gesetzgebungsverfahren intensiv mitgearbeitet und freuen uns daher umso mehr, dass unsere Kernforderungen – also die Inhalte, die für Betroffene von besonderer Bedeutung sind – bei der Novellierung berücksichtigt worden sind. Zu diesen Kernforderungen des Weißen Rings gehören etwa der Fortbestand des Anspruchs auf Berufsschadensausgleich sowie der beruflichen Rehabilitation.

Darüber hinaus haben Opfer von Gewalttaten bisher immer nur dann Leistungen erhalten, wenn sie durch einen tätlichen Angriff zu Schaden gekommen sind. Wir haben hingegen seit geraumer Zeit gefordert, dass auch psychische Gewalt – wie etwa bei Stalkinghandlungen – zu Ansprüchen auf Entschädigung führen muss, wenn Betroffene durch diese psychischen Tathandlungen gesundheitliche Schädigungen erleiden.

Wir begrüßen daher die Aufnahme der psychischen Gewalt in den Gesetzentwurf, auch wenn wir uns eine umfassendere Formulierung gewünscht hätten. Ein weiterer Pluspunkt der Reform ist, dass Entschädigungszahlungen für Gewaltopfer erhöht und einer akzeptablen Versorgung von Hinterbliebenen Sorge getragen wurden. In den vergangenen Monaten hat es wiederholt Gespräche zwischen Verbänden wie dem Weißen Ring und Regierungsvertretern gegeben. Jetzt werden wir das weitere Gesetzgebungsverfahren im Bund und in den Ländern genauso intensiv begleiten, wie bisher.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Bundesvorsitzender des Weißen Rings, Deutschlands größter Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Ziercke war über zehn Jahre Präsident des Bundeskriminalamts.