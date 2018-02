Nicht wenige Teilnehmer der diesjährigen Münchener Sicherheitskonferenz wähnten die Welt am Abgrund. Doch noch gibt es die Hoffnung, dass die zahlreichen inoffiziellen Begegnungen am Rande der Konferenz konstruktiver verlaufen sind als das, was auf offener Bühne stattfand. Dort wurde nicht mit­einander geredet, sondern übereinander geschimpft. Man log über die Zustände im eigenen Land hinweg und bezichtigte die anderen der Verleumdung und böser Absichten. Eine Weltsicht, die an eine Art Mittelalter mit Atombomben und Internet erinnert. Umweltprobleme, Klimawandel und globale Ungleichheitsproblematik wurden kaum erwähnt, dafür ging es allerorten um Aufrüstung. Die vielleicht erschreckendste Erkenntnis der Sicherheitskonferenz besteht darin, dass der Kalte Krieg und die nukleare Bedrohung im Grunde schon wieder Realität sind.

Die Stimmen der Vernunft kamen aus Europa – und hier aus Deutschland und Frankreich. Leider ist der Alte Kontinent weiterhin mit sich selbst beschäftigt. Es gibt in Europa kein Erkenntnis- sondern ein Handlungsdefizit. Dass Deutschland in München nur mit „geschäftsführenden“ Regierungsmitgliedern vertreten war, hatte da etwas Symbolisches.