Die Lage auf dem Wohnungsmarkt bleibt angespannt, die Politik sucht nach wirksamen Lösungen. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Beim Wohnungsbau passiert weiterhin viel zu wenig: Wie die aktuelle Statistik zeigt, ist im ersten Quartal dieses Jahres die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr sogar noch gesunken. Die Ergebnisse der Baukommission von Bundesminister Horst Seehofer sind vor diesem Hintergrund enttäuschend, die Vorschläge zur Bekämpfung der Wohnungsnot einfallslos.

Keine Spur von innovativen Ideen. Vorschläge der FDP zum Beispiel, Steuererleichterungen für Landwirte zu ermöglichen, die Bauland bereitstellen, wurden ignoriert. Das Gremium empfiehlt Bund, Ländern und Kommunen lediglich, öffentliche Grundstücke vergünstigt bereitzustellen.

Seehofer steht zunehmend unter Druck. Die Mietkosten steigen, der Wohnungsmarkt ist überhitzt. Auch in Bremen ist der Wohnraum knapp, zumal der Widerstand gegen die Bebauung der Galopprennbahn zeigt, wie schwer es für die Politik sein kann, solche Pläne umzusetzen. Die neue Bremer Landesregierung denkt deshalb, wie auch andere Bundesländer, an die Einführung eines Mietendeckels. Der schützt zwar vor überhöhten Mieten, neue Wohnungen entstehen so aber nicht.